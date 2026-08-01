L'Union Belge a appris le projet de la FIFA... dans la presse : la présidente réagit fermement

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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L'Union Belge a appris le projet de la FIFA... dans la presse : la présidente réagit fermement
Photo: © photonews
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L'Union Belge s'est logiquement jointe au front commun des fédérations de l'UEFA s'opposant au projet de la FIFA de créer une société commercial ouverte à des investisseurs privés. Une initiative pilotée en solo par Gianni Infantino, qui apparaît de plus en plus isolé.

Le projet de la FIFA de créer une société commerciale ouverte à des investisseurs privés continue de susciter de vives réactions. La présidente de la Fédération belge, Pascale Van Damme, s'est fermement opposée à cette initiative, dénonçant un manque de transparence dans la procédure.

Membre du Conseil de la FIFA, Van Damme affirme dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws n'avoir reçu aucune information préalable sur ce projet, contrairement à ce que prévoit normalement la gouvernance de l'instance. Selon elle, une réforme stratégique de cette ampleur aurait dû être présentée par l'administration de la FIFA aux différents comités avant d'être soumise au Conseil. Elle estime dès lors que la procédure n'a pas été respectée et refuse de cautionner le projet dans ces conditions.

L'URBSFA s'oppose au projet de la FIFA

La dirigeante belge regrette également que les premières informations lui soient parvenues par voie de presse. Si les fédérations nationales ont bien reçu une lettre, celle-ci ne contenait, selon elle, aucun élément permettant d'évaluer la proposition. Pascale Van Damme souligne qu'il est impossible de prendre une décision sans connaître les documents, les accords, la structure financière, l'identité des investisseurs ou encore le modèle de gouvernance envisagé. Elle insiste sur le fait qu'un dossier aussi important doit impérativement suivre les canaux institutionnels habituels.

Enfin, la présidente de la RBFA a tenu à adresser un message aux supporters, estimant que l'ensemble du monde du football a été ébranlé par cette annonce. Elle appelle les fédérations à rester vigilantes et à défendre avant tout les intérêts de leurs principales parties prenantes, les supporters. « Le football leur appartient », rappelle-t-elle, réaffirmant que les décisions prises au plus haut niveau doivent préserver les valeurs et l'intérêt du sport avant toute considération commerciale.

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