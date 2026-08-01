Réaction Un titulaire de la saison dernière pas sur la feuille...et donc sur le départ ? David Hubert s'explique

Un titulaire de la saison dernière pas sur la feuille...et donc sur le départ ? David Hubert s'explique
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Après la Coupe de Belgique, David Hubert s'est offert le deuxième de sa jeune carrière d'entraîneur. Voici ses mots en conférence de presse.

Lors des Playoffs, l'Union avait dit adieu au titre en s'inclinant 5-0 au Club de Bruges. Hier, les Bruxellois ont rectifié le tir en s'y adjugeant la Coupe de Belgique. Et ce malgré l'ouverture du score brugeoise dès le début de la seconde mi-temps. La réaction affichée a permis à l'équipe d'accrocher les tirs au but, puis la victoire finale.

"Ce que je retiens surtout, c'est l'exécution du plan que nous avions préparé", a-t-il déclaré. "J'ai vu un groupe avec énormément de solidarité. Ce n'est pas facile d'être menés contre le Club de Bruges, mais j'ai vu la faim et la volonté d'aller jusqu'au bout".

L'Union fidèle à elle-même 

L'entraîneur saint-gillois a aussi admis que son équipe avait encore des marges de progression sur le plan du jeu. "Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, surtout dans l'exécution technique. Mais la mentalité est là. Dans quelques mois, nous serons bien plus au point collectivement".

Le Club a eu la possession pendant la majeure partie du match, mais cela n'a nullement inquiété Hubert. "Il n'a jamais été notre intention de dicter le jeu ici. Il faut aussi être réaliste. Le Club de Bruges a énormément de qualité et aura souvent le ballon. Nous voulions surtout rester compacts et frapper aux bons moments".

Un absent remarqué 

Il était notable qu'Anouar Ait El Hadj ne figurait même pas sur la feuille de match. Le milieu, encore un titulaire indiscutable la saison passée à l'Union, n'a jamais caché qu'il envisageait un nouveau challenge.

Lire aussi… Le Club de Bruges tiendrait peut-être un renfort à 12 millions d'euros !

David Hubert a toutefois refusé d'établir un lien entre son absence et un départ imminent : "Je dispose actuellement de 28 joueurs et je n'ai pu en inscrire que 21 sur la feuille de match. Cela signifie que je dois décevoir beaucoup de joueurs".

Selon Hubert, l'absence d'Ait El Hadj était donc un choix sportif et non la conséquence d'un transfert imminent. "Il y a bien plus de onze joueurs qui méritent de jouer. La réaction du groupe et des joueurs en tribune montre à quel point tout le monde est impliqué. Chacun essaie, quel que soit son rôle, d'apporter sa pierre à l'édifice".

Le coach a conclu sur un clin d'œil. "En réalité je suis un homme terrible, parce que je dois chaque semaine décevoir pas mal de joueurs. Mais cela fait partie de mon métier."

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