Officiel : Hervé Koffi fait son retour en Belgique par la grande porte



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Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Dépourvue d'un gardien titulaire depuis le départ de Kjell Scherpen, l'Union Saint-Gilloise s'offre bel et bien les services d'Hervé Koffi, ancien portier de Mouscron et Charleroi, en prêt avec option d'achat. L'officialisation vient de tomber.



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