Pas conservé par Anderlecht, Moussa Diarra était proche d'un nouveau défi... mais le transfert tombe à l'eau

Moussa Diarra a disputé une bonne saison en prêt au RSC Anderlecht, mais son option d'achat était trop élevée pour le club bruxellois. Il est donc retourné à Alavès, qui cherche une solution pour son défenseur.

Si le Sporting d'Anderlecht avait dû garder l'un des nombreux joueurs arrivés en prêt la saison passée, c'est probablement Moussa Diarra qui aurait eu les faveurs du public. Arrivé à mi-saison, le défenseur central malien de 25 ans s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable, mais a manqué la fin des Playoffs en raison d'une blessure musculaire.

Malgré ces bonnes performances, Diarra n'a pas été conservé par le nouveau directeur sportif Antoine Sibierski. Initialement, pourtant, les 2 millions d'euros de l'option d'achat incluse dans le prêt par le Deportivo Alavès semblaient à portée du RSC Anderlecht, mais l'arrivée de Sibierski à la barre a changé la donne. Deux autres défenseurs centraux, Léo Pétrot et Giulian Biancone, sont arrivés en début de mercato.

Moussa Diarra était proche du Havre, mais ne signera pas

De son côté, Moussa Diarra devait donc trouver une solution. Il semblait se rapprocher d'un retour en France, lui qui a été formé et a fait ses débuts professionnels à Toulouse : le Malien était sur le point de signer au Havre. Tout était finalisé et l'ex-Mauve éait même arrivé en Normandie, où il avait passé ses tests médicaux.

Mais Diarra a finalement été victime... d'intermédiaires trop gourmands, rapporte le quotidien français L'Equipe. Ceux-ci ont tenté de s'immiscer dans le dossier et de revenir sur les accords financiers initialement prévus entre les clubs. Résultat : Le Havre, inflexible, a fermé la porte à Moussa Diarra, qui retourne à Alavès.



Le club espagnol ne compte a priori plus sur Diarra, qui a donc encore un mois pour trouver une solution. En Espagne, Diarra a disputé 32 matchs et est toujours sous contrat jusqu'en 2028. Il est estimé à 2 millions d'euros. Qui sait, un club belge, inspiré par les bonnes performances anderlechtoises du joueur, pourrait tenter le coup...