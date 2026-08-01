Un transfert de prestige ? Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge !

Après sa superbe saison avec l'Ajax Amsterdam, Mika Godts paraît prêt à passer un palier. Et il pourrait bien tenir son transfert de prestige : selon Fabrizio Romano, le PSG a entamé les discussions avec l'Ajax concernant le Diable Rouge.

La saison 2025-2026 de Mika Godts a été celle de l'explosion : aucun joueur belge évoluant en Europe n'a été plus décisif que l'ailier de l'Ajax Amsterdam, auteur de 17 buts et 15 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues avec le club néerlandais. De quoi en faire, à 21 ans, l'un des jeunes talents les plus en vue du continent.

Godts a été récompensé en mars dernier par une sélection lors du dernier stage de préparation avant la Coupe du Monde 2026, mais n'a ensuite pas été appelé parmi les 26 de Rudi Garcia pour participer au tournoi. L'une des décisions les plus impopulaires du mandat du Français, mais qui envoyait un message clair : Mika Godts devait probablement envisager un transfert vers un championnat plus relevé que l'Eredivisie.

Le PSG a entamé les discussions avec l'Ajax

Et alors que le mercato restait calme autour de Mika Godts jusqu'à présent, ce mois d'août va peut-être bien lui permettre de décrocher ce fameux transfert prestigieux. Quoi de mieux, dès lors, que... le double champion d'Europe en titre ? En effet, d'après les informations exclusives de Fabrizio Romano, le fameux "gourou" du mercato, c'est rien moins que le PSG qui aurait engagé les discussions.

🚨🔴🔵 EXCLUSIVE: Paris Saint-Germain open talks to sign Mika Godts from Ajax as new winger.



Talented Belgian winger seen as option in addition to Maghnes Akliouche (almost done).



Ajax wanted to keep Godts but now aware of PSG in initial talks for the 21 year old talent. pic.twitter.com/fuiOVkrmc8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026

L'Ajax espérait de son côté conserver son joueur cet été, mais est désormais au courant de l'intérêt du champion d'Europe pour son joueur. Le club néerlandais sera certainement très gourmand : Godts est estimé à 35 millions d'euros sur Transfermarkt mais est toujours sous contrat jusqu'en 2029 et des montants bien plus élevés ont déjà été évoqués. On imagine mal le Belge quitter les Pays-Bas pour moins de 50 millions d'euros.





Pour Mika Godts, ce serait un sacré défi, car la concurrence serait rude au PSG. Le flanc gauche parisien est évidemment occupé par Kvhisha Kvaratskhelia, l'un des meilleurs du monde à son poste, dont le style est assez proche de celui du Belge. Un autre ailier, Maghnes Akliouche, international français présent à la Coupe du Monde, est également tout proche de rejoindre Paris. Mais le challenge est à la hauteur du talent de l'ancien grand espoir d'Anderlecht et de Genk....