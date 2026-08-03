Anderlecht remballé, un départ qui fait très mal : tout savoir sur Bodø/Glimt, l'adversaire de l'Union

Demain, l'Union Saint-Gilloise défiera Bodø/Glimt dans le théâtre côtier de la KVDO Arena d'Ostende. Présentation en cinq points du premier écueil européen de la saison des Bruxellois.

1. Que de chemin parcouru

Bodø/Glimt est un club qui vient de loin, au sens propre comme au sens figuré. D'abord parce qu'il est basé au nord du cercle polaire arctique. Et parce que s'il est désormais habitué des joutes européennes, il a pourtant longtemps vécu très loin du haut de tableau norvégien.

Les pensionnaires de l'Aspmyra Stadion n'ont d'ailleurs été autorisé à disputer le championnat local qu'en 1970. Et cela à cause de discriminations qui longtemps divisé le pays. "À cette époque, quand des gens de la Norvège du Nord allaient s’installer dans le Sud, ils se faisaient insulter. Ils n’étaient pas prioritaires pour habiter dans les appartements. Certains posaient même des panneaux : interdit aux chiens et au Nord", explique Frode Thomassen, directeur général de Bodø, à So Foot.

Même une fois accepté en compétitions officielles, le club n'a jamais eu l'envergure d'une institution comme Rosenborg, l'équipe la plus titrée du pays. Au contraire, Bodø/Glimt a longtemps vivoté entre la deuxième et la troisième division, se contentant d'exploits ponctuels en Coupe. Il y a une quinzaine d'années, il n'a d'ailleurs échappé au dépôt de bilan que grâce à une campagne de dons des habitants de la ville.

2. Un joli tableau de chasse

Les années de vaches sont désormais passées. Nouvelle puissance du football norvégien (quatre titres sur les six dernières saisons), Bodø a aussi gagné le respect du football européen. La saison dernière, l'équipe a d'ailleurs éliminé l'Inter Milan en seizième de finale de la Ligue des Champions (5-1 sur l'ensemble de la double confrontation et commençait à entrevoir les quarts de finale après sa victoire 3-0 contre le Sporting Portugal, avant que les coéquipiers de Zeno Debast n'inversent la tendance de manière spectaculaire au retour.

Et ce n'est pas tout. Un an plus tôt, les Norvégiens s'étaient déjà hissés en demi-finale de l'Europa League, battus par Tottenham, futur vainqueur. Après avoir partagé (0-0) contre l'Union Saint-Gilloise en phase de ligue.



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Le tableau de chasse local est désormais bien étoffé, avec le scalp de clubs comme Besiktas, l'AS Roma (battue 6-1), Porto, Braga, la Lazio, Manchester City, l'Atletico Madrid. Et donc aussi l'Inter Milan.

3. Kjetil Knutsen, un entraîneur convoité mais fidèle

L'un des architectes du projet n'est autre que l'entraîneur Kjetil Knutsen. Ancien instituteur, il débarque à Bodø en 2017, alors que le club est encore en deuxième division. Depuis, tout s'enchaine à une vitesse folle. La montée, les premières saisons en D1, la confirmation au sommet du football norvégien et en Europe : l'ascension du club n'est pas sans rappeler...celle de l'Union Saint-Gilloise.

Mais contrairement à son prochain adversaire, Bodø peut se targuer d'une grande stabilité au niveau de son staff. Accompagné de son préparateur mental Bjørn Mannsverk, ancien gradé de l’armée de l’air norvégienne, Kjetil Knutsen a gagné le surnom flatteur de Jürgen Klopp norvégien.

Avec la carte de visite délivrée à l'Europe entière, cet entraîneur à succès a forcément suscité des convitises ces dernières années. Il y a un peu moins de deux ans, c'est Anderlecht qui a songé à lui comme successeur de Brian Riemer. Sa réponse ? "J'ai un agent, mais je ne lui parle jamais", avait-il rigolé.

4. Jens Petter Hauge, l'étoile du nord

Dans le noyau norvégien, un nom résonnera plus que les autres auprès des suiveurs de Pro League. Celui de Jens Petter Hauge. Transféré très jeune à l'AC Milan après une grande prestation face aux Rossoneri en Coupe d'Europe, il avait ensuite transité à Francfort, qui l'avait loué à Gand après l'avoir pourtant transféré pour huit millions d'euros.

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Une saison en Pro League à oublier pour le garçon, qui n'a jamais su s'imposer sous les ordres d'Hein Vanhaezebrouck (une seule et unique titularisation en championnat). Hauge a finalement retrouvé son football en revenant à Bodø. La saison dernière, il était l'une des principales armes offensives de l'équipe, signant 6 buts et 6 assists en 14 matchs de Ligue des Champions.

5. Bodø orphelin de Kasper Høgh

Si Hauge sera encore de la partie contre l'Union, ce ne sera pas le cas de Kasper Høgh, l'autre visage de ce Bodø qui gagne. L'attaquant danois avait lui aussi frappé fort, trouvant le chemin des filets contre Manchester City (doublé), l'Atletico Madrid, l'Inter (avec aussi deux assists en prime) et le Sporting Portugal.

Présentant une moyenne de plus d'un but tous les deux matchs en trois saisons, Hauge a quitté le groupe il y a tout juste une semaine. C'est le Celtic qui est venu le chercher, déboursant plus de 12 millions d'euros. Un coup à jouer pour l'Union.