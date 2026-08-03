C'est signé : un jeune milieu de terrain anderlechtois transféré en Italie

La saison dernière, Jarne Flies évoluait avec les U20 de Lecce. Il s'y engage définitivement, refermant ainsi le chapitre le liant à Anderlecht.

En 2022, Jarne Flies n'avait que 15 ans lorsqu'il a signé son premier contrat pro à Anderlecht. Désireux de ne plus vivre les mêmes regrets qu'avec Rayane Bounida, le Sporting n'a pas traîné pour sécuriser les talents de la levée suivante, la génération 2007, dont Flies faisait partie.

Le petit Jarne a baigné dans le football depuis tout petit. Son père Thierry a évolué pendant deux saisons en D1A avec Beveren et Ostende et six saisons en D1B avec Beveren, Mons et Hamme.

De son côté, le fiston a frappé ses premiers ballons à Rupel Boom, avant de rejoindre les Mauves à ses six ans. Hormis une saison à Malines, il a donc été formé à Neerpede pendant neuf ans.

Jarne Flies à son avantage à Lecce

En début de saison dernière, cet ancien international belge chez les U18 a disputé 11 matchs de D1B avec les RSCA Futures. Lors du mercato d'hiver, Lecce était venu le chercher en prêt pour l'incorporer à ses U20.

Profdebuut. Jarne Flies (17 ans) avec ses premières minutes en pro. 🟣⚪️ #LOMAND pic.twitter.com/4eQl8ax4mt



— RSCA Neerpede (@rscaneerpede) September 23, 2024

Le jeune milieu de terrain s'y est rapidement adapté, au point de devenir l'une des révélations de la deuxième partie de saison, avec un but et trois passes décisives en Primavera.

Convaincu par ses qualités, Lecce a décidé de le recruter définitivement cet été. Jarne Flies continuera donc son début de carrière en Italie, mettant ainsi fin à ses aventures en Mauve et Blanc.