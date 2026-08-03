"Je comprends que les gens aient cru que je mentais" : Jeremy Doku évoque la naissance de son fils

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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"Je comprends que les gens aient cru que je mentais" : Jeremy Doku évoque la naissance de son fils
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Dans une vidéo publiée ce dimanche sur sa chaîne YouTube, Jeremy Doku est revenu sur la naissance de son fils, et sa maladie durant la Coupe du Monde 2026. Il a reconnu que l'enchaînement d'événements pouvait paraître un peu trop parfait vu de l'extérieur.

Il y a quelques jours, Jeremy Doku avait publié un extrait d'une vidéo à paraître, lors de laquelle il évoquait la Coupe du Monde 2026 et ses problèmes respiratoires. Il revenait notamment sur la naissance de son fils, qui était survenue alors qu'il était à l'hôpital suite à une situation médicale qui empirait. Le Diable Rouge avait alors quitté Seattle pour Londres, et était auprès de sa famille pour l'heureux événement. 

Un enchaînement de circonstances qui ont créé beaucoup de suspicion tant parmi les observateurs que chez les supporters, et Doku le comprend. "Je comprends que ça ait fait beaucoup de bruit car c'était trop parfait. Les gens se disent "oh, tiens, il part le jour du match, puis il revient et d'un coup il sera prêt à jouer". Mais je ne savais même pas si je serais prêt à jouer contre la Nouvelle-Zélande", affirme-t-il.

"C'était trop parfait et je comprends que les gens aient pensé que j'aie menti en déclarant forfait, que je savais déjà que j'allais partir pour Londres", reconnaît Doku. Le long vol jusque l'Angleterre n'a également pas aidé à son rétablissement, comme il le reconnaît avec honnêteté.

"Je me demandais comment je serais capable de jouer. J'avais toujours mal, le vol avait encore empiré les choses, je n'avais pas dormi, j'avais un vol retour, le match était dans deux jours et je ne m'étais pas entraîné depuis le match contre l'Egypte", se rappelle Jeremy Doku, qui s'en est alors remis à sa foi, fil rouge de cette vidéo, comme c'est souvent le cas sur sa chaîne YouTube. 

Jeremy Doku répond avec classe à France Pierron 

C'est d'ailleurs par une référence à sa foi que Doku a décidé de répondre à France Pierron, la journaliste de L'Equipe qui avait sévèrement critiqué sa décision de se rendre au chevet de sa femme pour l'accouchement. Cette dernière avait estimé qu'un père "ne servait à rien" dans ces circonstances, qu'elle résumait "à un moment dégueulasse". 

"J'ai vu les réactions à ces propos de la journaliste française, j'ai vu tout le monde s'en prendre à elle. Et je ne veux pas m'en prendre à elle de cette façon. Je prie juste pour elle et je prie pour qu'elle puisse expérimenter l'amour que Jésus a pour nous", déclare Jeremy Doku.

"Je ne veux pas que les gens soient trop durs avec elle, nous ne savons pas ce qu'elle a connu dans sa vie. C'est son opinion. J'ai vu qu'elle avait été licenciée (nda : mise à pied) et je n'ai jamais voulu ça pour elle, je ne suis pas contre elle, elle a juste donné son avis", conclut le Diable Rouge avec élégance. 

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