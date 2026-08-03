Le Standard pourrait perdre l'un de ses cadres : la Lazio Rome est sur le coup

Mauvaise nouvelle en vue pour Vincent Euvrard ? Selon les informations de la presse italienne, la Lazio Rome s'intéresserait à Ibe Hautekiet. Le club italien pourrait tenter de convaincre le Standard de le laisser filer en prêt avec option d'achat.

Ibe Hautekiet (24 ans) va-t-il décrocher un prestigieux transfert vers un championnat du top européen ? C'est, à en croire les informations du Corriere dello Sport, une réelle possibilité. En effet, selon le quotidien italien, la Lazio Rome s'intéresserait de près au défenseur central du Standard.

La Lazio souhaite renforcer sa défense centrale cet été mais a vu les pistes menant à ses deux pistes principales se refermer. Le club romain avait initialement tenté le coup pour Sergi Dominguez (21 ans), défenseur du Dinamo Zagreb, pour lequel une offre de 15 millions d'euros avait été effectuée mais refusée par le club, qui veut en tirer gros en raison d'une clause de pourcentage de 30% qui reviendra au FC Barcelone, club formateur de l'Espagnol.

L'autre option de la Lazio Rome était le jeune défenseur danois Noah Markmann (19 ans), qui évolue à Nordsjaelland. Le Corriere dello sport révèle que c'est l'entourage du joueur qui aurait refusé l'idée d'un transfert à ce stade de sa carrière.

Ibe Hautekiet, désormais priorité de la Lazio Rome ?

Après ces deux échecs, Gennaro Gattuso est dos au mur car les Laziale n'ont plus que deux défenseurs centraux de formation. Le club pourrait donc accélérer rapidement sur Ibe Hautekiet, qui avait déjà pu compter sur de l'intérêt italien en janvier dernier de la part de l'Udinese et du Torino.

En avril, le Standard avait prolongé le contrat de son défenseur central, véritable pilier de Vincent Euvrard. Mais selon la presse italienne, cette prolongation s'accompagnait d'une promesse de la part de la direction liégeoise de laisser partir le joueur si une offre convenait à tout le monde.





Ibe Hautekiet est estimé à 4 millions d'euros sur Transfermart. La Lazio Rome souhaiterait obtenir un prêt avec option d'achat, ce qui paraît assez peu intéressant pour le Standard ; les négociations, s'il y en a, seront certainement âpres, car c'est bien le Matricule 16 qui aura la main haute.