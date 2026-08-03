Le Standard pourrait perdre l'un de ses cadres : la Lazio Rome est sur le coup

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Le Standard pourrait perdre l'un de ses cadres : la Lazio Rome est sur le coup
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2546

Mauvaise nouvelle en vue pour Vincent Euvrard ? Selon les informations de la presse italienne, la Lazio Rome s'intéresserait à Ibe Hautekiet. Le club italien pourrait tenter de convaincre le Standard de le laisser filer en prêt avec option d'achat.

Ibe Hautekiet (24 ans) va-t-il décrocher un prestigieux transfert vers un championnat du top européen ? C'est, à en croire les informations du Corriere dello Sport, une réelle possibilité. En effet, selon le quotidien italien, la Lazio Rome s'intéresserait de près au défenseur central du Standard. 

La Lazio souhaite renforcer sa défense centrale cet été mais a vu les pistes menant à ses deux pistes principales se refermer. Le club romain avait initialement tenté le coup pour Sergi Dominguez (21 ans), défenseur du Dinamo Zagreb, pour lequel une offre de 15 millions d'euros avait été effectuée mais refusée par le club, qui veut en tirer gros en raison d'une clause de pourcentage de 30% qui reviendra au FC Barcelone, club formateur de l'Espagnol.

L'autre option de la Lazio Rome était le jeune défenseur danois Noah Markmann (19 ans), qui évolue à Nordsjaelland. Le Corriere dello sport révèle que c'est l'entourage du joueur qui aurait refusé l'idée d'un transfert à ce stade de sa carrière.

Ibe Hautekiet, désormais priorité de la Lazio Rome ? 

Après ces deux échecs, Gennaro Gattuso est dos au mur car les Laziale n'ont plus que deux défenseurs centraux de formation. Le club pourrait donc accélérer rapidement sur Ibe Hautekiet, qui avait déjà pu compter sur de l'intérêt italien en janvier dernier de la part de l'Udinese et du Torino. 

En avril, le Standard avait prolongé le contrat de son défenseur central, véritable pilier de Vincent Euvrard. Mais selon la presse italienne, cette prolongation s'accompagnait d'une promesse de la part de la direction liégeoise de laisser partir le joueur si une offre convenait à tout le monde. 

Ibe Hautekiet est estimé à 4 millions d'euros sur Transfermart. La Lazio Rome souhaiterait obtenir un prêt avec option d'achat, ce qui paraît assez peu intéressant pour le Standard ; les négociations, s'il y en a, seront certainement âpres, car c'est bien le Matricule 16 qui aura la main haute. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Ibe Hautekiet

Plus de news

Passé en fantôme au Standard, il retrouve un club... après trois ans sans jouer

Passé en fantôme au Standard, il retrouve un club... après trois ans sans jouer

16:30
Treize millions pour deux flops : ces joueurs peuvent quitter le Club de Bruges

Treize millions pour deux flops : ces joueurs peuvent quitter le Club de Bruges

17:00
Une histoire sans fin : Louis Van Gaal, 74 ans, est prêt à revenir à la tête des Pays-Bas

Une histoire sans fin : Louis Van Gaal, 74 ans, est prêt à revenir à la tête des Pays-Bas

17:30
Vincent Kompany annonce le départ de trois joueurs : "C'est une bonne chose d'être clair"

Vincent Kompany annonce le départ de trois joueurs : "C'est une bonne chose d'être clair"

16:00
Des records vont tomber : les chiffres très parlants des clubs belges à mi-mercato

Des records vont tomber : les chiffres très parlants des clubs belges à mi-mercato

14:40
🎥 Il épate déjà l'Allemagne : Nathan De Cat est très en jambes avec Hoffenheim pendant la préparation

🎥 Il épate déjà l'Allemagne : Nathan De Cat est très en jambes avec Hoffenheim pendant la préparation

15:15
Mika Godts ne manquait pas de prétendants : un autre très grand club suivait le Diable Rouge

Mika Godts ne manquait pas de prétendants : un autre très grand club suivait le Diable Rouge

14:15
C'est officiel : Konstantinos Karetsas quitte le Racing Genk pour 30 millions d'euros !

C'est officiel : Konstantinos Karetsas quitte le Racing Genk pour 30 millions d'euros !

13:15
Le bout du monde ou un champion surprise : voilà ce qui attend Anderlecht en cas de qualification

Le bout du monde ou un champion surprise : voilà ce qui attend Anderlecht en cas de qualification

13:35
Voilà qui l'Union Saint-Gilloise affrontera en cas de qualification face à Bodo/Glimt

Voilà qui l'Union Saint-Gilloise affrontera en cas de qualification face à Bodo/Glimt

13:00
1
Dix millions ne suffiront pas, mais Bruges insiste pour un nouvel attaquant

Dix millions ne suffiront pas, mais Bruges insiste pour un nouvel attaquant

12:30
1
Mika Godts bientôt parti pour le PSG ? Son entraîneur s'exprime

Mika Godts bientôt parti pour le PSG ? Son entraîneur s'exprime

12:00
Un ancien coach de Pro League à l'hôpital : plongée au coeur de Toumba, l'enfer qui attend Anderlecht au PAOK

Un ancien coach de Pro League à l'hôpital : plongée au coeur de Toumba, l'enfer qui attend Anderlecht au PAOK

11:30
Un premier transfert officiel à Bruges, le deuxième en attente

Un premier transfert officiel à Bruges, le deuxième en attente

11:00
Guerre ouverte entre Gianni Infantino et l'UEFA, qui menace le président de la FIFA de poursuites judiciaires

Guerre ouverte entre Gianni Infantino et l'UEFA, qui menace le président de la FIFA de poursuites judiciaires

10:32
Genk souffle enfin après une préparation difficile : les Limbourgeois sont-ils prêts ?

Genk souffle enfin après une préparation difficile : les Limbourgeois sont-ils prêts ?

09:30
Vendu par le Standard, René Mitongo pourrait-il être... immédiatement prêté ?

Vendu par le Standard, René Mitongo pourrait-il être... immédiatement prêté ?

07:30
En plus de Godts, le PSG a offert 33 millions d'euros pour un ancien de Pro League

En plus de Godts, le PSG a offert 33 millions d'euros pour un ancien de Pro League

09:00
L'avenir de Noa Lang, sur le départ à Naples, est lié à celui d'un Diable Rouge

L'avenir de Noa Lang, sur le départ à Naples, est lié à celui d'un Diable Rouge

08:30
Le prodige belge Jesse Bisiwu ne vient pas au Barça pour l'équipe B : "Je suis prêt si le coach en a besoin"

Le prodige belge Jesse Bisiwu ne vient pas au Barça pour l'équipe B : "Je suis prêt si le coach en a besoin"

08:00
🎥 "Je crois que je n'ai jamais vu ça" : des supporters belges font sensation à Londres

🎥 "Je crois que je n'ai jamais vu ça" : des supporters belges font sensation à Londres

07:00
🎥 Sacré pétard dans le temps additionnel : un ancien coach du Standard revit grâce au but du week-end

🎥 Sacré pétard dans le temps additionnel : un ancien coach du Standard revit grâce au but du week-end

22:30
Officiel : libre après ses trois ans à l'Antwerp, Gyrano Kerk a retrouvé un nouveau club

Officiel : libre après ses trois ans à l'Antwerp, Gyrano Kerk a retrouvé un nouveau club

23:00
Un ancien espoir d'Arsenal à l'assaut de la Pro League : "Dans cinq ans, je veux jouer en Ligue des Champions"

Un ancien espoir d'Arsenal à l'assaut de la Pro League : "Dans cinq ans, je veux jouer en Ligue des Champions"

21:30
C'est signé : un jeune attaquant quitte Anderlecht pour se relancer au Portugal

C'est signé : un jeune attaquant quitte Anderlecht pour se relancer au Portugal

22:00
"Tout devait se faire dans le plus grand secret" : quand un coach de D1A était coincé par...la bourse

"Tout devait se faire dans le plus grand secret" : quand un coach de D1A était coincé par...la bourse

21:00
1
Officiel : une arrivée en provenance de Richelle pour Vitor Bruno à Anderlecht

Officiel : une arrivée en provenance de Richelle pour Vitor Bruno à Anderlecht

20:30
Norman Bassette buteur à une semaine de l'Union : "Ce n'étaient pas des peintres"

Norman Bassette buteur à une semaine de l'Union : "Ce n'étaient pas des peintres"

20:00
Nouveau pari gagnant ? L'Union a trouvé sa perle rare...en quatrième division française

Nouveau pari gagnant ? L'Union a trouvé sa perle rare...en quatrième division française

19:00
Loin des yeux, près du coeur : le geste fort d'un ancien Anderlechtois pour montrer son amour de la Belgique

Loin des yeux, près du coeur : le geste fort d'un ancien Anderlechtois pour montrer son amour de la Belgique

19:30
Le PSG, un costume trop grand ou le choix parfait pour Mika Godts ?

Le PSG, un costume trop grand ou le choix parfait pour Mika Godts ?

18:30
Trublion de la Pro League très apprécié du public, il intéresse l'Angleterre

Trublion de la Pro League très apprécié du public, il intéresse l'Angleterre

18:00
Le Standard a tenté le coup pour un ancien de Pro League bien connu

Le Standard a tenté le coup pour un ancien de Pro League bien connu

02/08
Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge, son club formateur se frotte les mains

Le PSG s'intéresse de très près à un Diable Rouge, son club formateur se frotte les mains

02/08
C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

C'est confirmé : l'Antwerp tient son entraîneur pour la saison prochaine, et c'est une surprise

02/08
Après Jesse Bisiwu, un autre jeune brugeois rejoint l'Espagne

Après Jesse Bisiwu, un autre jeune brugeois rejoint l'Espagne

02/08

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved