Mika Godts ne manquait pas de prétendants : un autre très grand club suivait le Diable Rouge

Alors que l'intérêt du PSG pour Mika Godts est concret, les discussions vont désormais porter sur la somme que devra mettre le club français pour convaincre l'Ajax. Le club néerlandais a la main dans les négociations, car Godts est suivi par plusieurs clubs.

Après une saison à 17 buts et 15 passes décisives pour l'Ajax Amsterdam, ce qui en fait le Belge le plus décisif de 2025-2026, Mika Godts (21 ans) attise évidemment les convoitises.

L'ailier ajacide n'avait jusqu'à récemment pas été au centre des rumeurs, mais ce week-end, tout s'est accéléré : Fabrizio Romano a dévoilé l'intérêt du PSG pour le Diable Rouge, qui s'est rapidement avéré concret.

L'agent de Godts a confirmé qu'un accord personnel avait été trouvé et une offre de 45 millions d'euros aurait déjà été émise par le PSG - et rejetée par l'Ajax. Le club néerlandais ne laissera pas partir son joyau belge pour n'importe quelle somme, et pour cause : sous contrat jusqu'en 2029, Mika Godts intéresse d'autres clubs.

Le FC Barcelone est aussi séduit par Mika Godts

Le média Sports affirme ainsi qu'en plus du Paris Saint-Germain, Godts était aussi sur la liste du FC Barcelone, qui le suivait de près. Les dirigeants du Barça sont séduits par son profil, très créatif et qui semble coller au projet du club.

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Mika Godts a depuis rencontré le directeur sportif du PSG, Luis Campos, et le club francilien semble sur le point de faire le forcing pour le Belge. Un transfert aux alentours des 50, voire 60 millions d'euros n'est pas à exclure.