Officiel : Lens allonge les millions pour Yacine Titraoui

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C'est désormais officiel : Yacine Titraoui rejoint le Racing Lens. Après avoir trouvé un accord avec le joueur, les Sang & Or ont trouvé un terrain d'entente avec le Sporting Charleroi concernant un transfert à hauteur de 8 millions d'euros.