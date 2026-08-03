Officiel : Lens allonge les millions pour Yacine Titraoui

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C'est désormais officiel : Yacine Titraoui rejoint le Racing Lens. Après avoir trouvé un accord avec le joueur, les Sang & Or ont trouvé un terrain d'entente avec le Sporting Charleroi concernant un transfert à hauteur de 8 millions d'euros.

Scott Crabbé

Titraoui officiellement à Lens

Comme annoncé depuis plusieurs jours, Yacine Titraoui est bel et bien lensois. Le milieu de terrain algérien de Charleroi a été présenté par le Racing il y a quelques minutes. Il y découvrira la Ligue 1 après avoir fait ses preuves en Pro League. L'opération rapporte huit millions d'euros à Charleroi, qui avaient été le dénicher pour un peu plus d'un million au Paradou il y a deux ans. En tout, le Sporting a donc vendu son millieu de terrain titulaire pour douze millions puisqu'Etienne Camara a quant à lui rejoint le Panathinaïkos.

Jean-Louis Leca, Directeur sportif lensois, se réjouit du transfert : "Nous sommes très heureux de concrétiser l’arrivée de Yacine, un joueur qui nous suivions depuis longtemps et qui a donné sa priorité à notre projet. Il a un bagage technique haut de gamme et figurait parmi les meilleurs milieux du championnat belge ces deux dernières saisons. Il va nous apporter sa faculté à jouer sous pression et constamment vers l’avant. Humainement, c’est un garçon simple et travailleur qui nous rejoint. Ses qualités humaines sont louées par tous ceux qui le connaissent. À 23 ans, Yacine incarne le futur de la sélection algérienne et maintenant du Racing", explique-t-il dans le communiqué officiel.

C'est désormais imminent : Yacine Titraoui va bel et bien rejoindre le Racing Lens. Après avoir trouvé un accord avec le joueur, les Sang & Or ont trouvé un terrain d'entente avec le Sporting Charleroi concernant un transfert à hauteur de 8 millions d'euros.

La saga Yacine Titraoui est bientôt terminée. En première partie de mercato, le milieu de terrain algérien était annoncé en partance pour l'Olympiakos, avec qui tout était réglé... jusqu'à ce que Mehdi Bayat, inflexible, demande plus que les 7 millions d'euros mis sur la table par le club grec. À la grande déception de Titraoui, qui espérait bien décrocher son transfert estival.

L'Algérien n'aura eu qu'à patienter, et s'en réjouira probablement a posteriori, car il va désormais aller jouer la Ligue des Champions et ce pour une meilleure équipe que l'Olympiakos. C'est en effet le Racing Lens, dauphin du PSG en Ligue 1, qui rafle la mise : cette semaine, l'annonce d'un accord personnel entre Yacine Titraoui et les Sang & Or circulait dans la presse française.

Et au contraire de l'Olympiakos, Lens a désormais trouvé un accord avec le Sporting Charleroi. Selon les informations de L'Equipe, l'officialisation du transfert serait imminente et le médian algérien aurait déjà passé sa visite médicale dans le Nord de la France.

Un transfert à 8 millions d'euros pour Titraoui

Le RCSC devrait toucher environ 8 millions d'euros pour son maître à jouer, qui est arrivé en 2024 du Paradou AC contre 1,2 million et est estimé par Transfermarkt à 7 millions d'euros. Un transfert qui s'accompagne également d'un pourcentage à la revente à hauteur de 10% pour Charleroi, ce qui n'est pas un détail. En effet, Yacine Titraoui, à titre d'exemple, arrive en Picardie pour remplacer Mamadou Sangaré, qui quitte Lens pour Brentford contre 48 millions d'euros : un pourcentage sur une telle revente ferait du bien aux Zèbres.

Reste la perte sportive, sévère : Yacine Titraoui était l'un des cadres du Sporting Charleroi. La saison passée, il a passé un palier, et quitte le Mambourg sur un bilan de 74 matchs pour 7 buts ert 5 passes décisives. Sa belle saison 2025-2026 lui avait permis de participer à la Coupe du Monde 2026 avec l'Algérie : il n'y a cependant pas disputé une seule minute, que ce soit en poules ou en 16e de finale face à la Suisse. 

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