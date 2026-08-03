Passé en fantôme au Standard, il retrouve un club... après trois ans sans jouer

Les supporters du Standard de Liège se rappellent peut-être de Farès Bahlouli. Pas pour ses performances, puisqu'il n'a pas disputé un seul match officiel pour les Rouches, mais justement pour son passage "fantôme".

Quand Farès Bahlouli arrive au Standard à l'âge de 21 ans, son statut est encore celui d'un grand espoir du football français espérant lancer sa carrière après avoir été formé à l'Olympique Lyonnais et avoir été recruté 3,5 millions d'euros par l'AS Monaco.

Le club principautaire avait prêté Bahlouli au Standard en août 2016, en toute fin de mercato. Le coach des Rouches était à l'époque Yannick Ferrera, qui donne sa chance au Français en match amical. Mais l'arrivée d'Aleksandr Jankovic à la tête du Matricule 16 à la place de Ferrera a tout changé, comme Farès Bahlouli le racontera par la suite.

La carrière de Bahlouli n'a jamais décollé après le Standard

Le joueur sera renvoyé dès l'hiver à Monaco... et sa carrière ne va jamais décoller. Transféré au LOSC, il y jouera tout de même 19 matchs en équipe A, avant des passages en divisions inférieures françaises dans la région lyonnaise, où il joue peu. En 2021, il signe au Metalist Karkhiv, est prêté au SK Dnipro, puis quitte l'Ukraine en 2023.

Depuis, Farès Bahlouli n'avait tout simplement... pas rejoué au football, et on pensait donc assez logiquement que sa carrière était finie. Mais à l'âge de 31 ans et après trois ans sans jouer, l'ancien du Standard a retrouvé un club.



Bahlouli s'est en effet engagé en Algérie, à l'US Bikra, en D1. L'ancien talent perdu du football français, qui avait porté les couleurs des équipes d'âge françaises jusqu'en U21, a signé pour deux ans et va donc tenter de rattraper un peu du temps perdu, même si cela paraît difficile.