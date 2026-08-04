C'est officiel : l'une des sensations de la Coupe du Monde 2026 tient son transfert !

Un mois après l'élimination du Cap Vert des oeuvres de l'Argentine, Vozinha, sensation de la Coupe du Monde 2026, tient enfin son transfert. Il s'est engagé en D1 chilienne, dans le club de Colo Colo.

Qui aurait parié, avant l'entame de la Coupe du Monde 2026, que le gardien de but du Cap Vert serait élu gardien au sein de l'équipe-type du tournoi ? Surtout si l'on prend en compte le fait que Vozinha, le gardien des Requins Bleus, a 40 ans et n'était même pas titulaire en D2 portugaise.

Mais le vétéran capverdien a impressionné en poules, gardant le zéro contre l'Espagne, avant de sortir une nouvelle fois le grand jeu en 16e de finale contre l'Argentine. De quoi attirer l'intérêt, pour des raisons sportives autant que marketing, de divers clubs.

Vozinha a signé à Colo Colo

Bien vite, une destination se dessinait : Colo Colo, fameux club de D1 chilienne. Initialement, les discussions avaient dû être interrompues en raison d'un drôle de quiproquo : Vozinha risquait de ne pas être autorisé à porter son "surnom" (son vrai nom est Josimar Dias) sur son maillot.

Après que cette exception à la règlementation chilienne ait été validée, le Capverdien a donc bel et bien pu signer son contrat et est arrivé au Chili cette semaine. Le transfert a été officialisé par Colo Colo.

C'est donc l'une des belles histoires de la Coupe du Monde 2026 qui trouve son dénouement. Après une carrière modeste au Portugal, en Moldavie ou encore en Slovaquie, Vozinha quitte le continent européen et ira jouer en Amérique du Sud.



