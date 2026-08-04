Christos Tzolis bientôt en concurrence... avec Vinicius Jr ? Le Grec réagit à la folle rumeur

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Christos Tzolis bientôt en concurrence... avec Vinicius Jr ? Le Grec réagit à la folle rumeur
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Transféré pour 40 millions d'euros à Arsenal, Christos Tzolis est convaincant en préparation avec les Gunners. Pourtant, un sacré concurrent pourrait bien débarquer en la personne de Vinicius Jr. Le Grec a réagi à cette potentielle arrivée.

Christos Tzolis a-t-il été transféré 40 millions à Arsenal pour finalement... se retrouver deuxième choix sur le flanc gauche aux yeux de Mikel Arteta ? C'est un scénario plus plausible qu'on le croit, puisque le club londonien accélérerait sur le dossier d'un certain Vinicius Jr.

La star brésilienne du Real Madrid arrive en fin de contrat dans un an et ne souhaiterait pas prolonger, ce qui a amené ces dernières semaines des discussions avec Arsenal, très intéressé.

L'ancien brugeois, pourtant convaincant en préparation avec les Gunners, pourrait donc voir débarquer LE transfert du mercato estival en Premier League. Mais il ne s'en préoccupe pas, comme il l'a expliqué à Sky Sports : "Je suis un joueur confiant en ses qualités, donc je ne pense pas à ce que le club prévoit à mon poste", affirme-t-il.

Christos Tzolis n'a pas peur de Vinicius Jr 

"Je réfléchis à comment m'améliorer, à m'adapter le plus vite possible au club car j'ai eu l'opportunité de m'entraîner immédiatement avec le groupe dès le début de la saison, de jouer les matchs amicaux avant les matchs officiels", continue Christos Tzolis. 

"C'est une chance d'avoir pu jouer dès le début, et c'est donc à moi de montrer mes qualités et ce que je peux apporter à l'équipe. Je suis persuadé que je vais le montrer dans les matchs à venir". Tzolis est arrivé pour remplacer Leandro Trossard, parti au Besiktas. Ses débuts ont impressionné les supporters d'Arsenal

Sa relation avec Mikel Arteta permet également au néo-Gunner de se sentir à l'aise. "Le coach ne veut pas que je fasse les choses différemment de ce que je faisais à Bruges. Il veut que je reste moi-même, et que je montre ma passion et mon envie de gagner", explique Tzolis. "Si je me donne à 100% à chaque match et à chaque duel, qui n'aime pas ça ?". 

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