Deuxième transfert officiel : Bruges continue sa semaine de folie
Photo: © photonews
Ce début de saison pourrait bien être très chargé du côté du Stade Jan Breydel. L'officialisation des transferts de Han-Beom Lee et de Freddie Potts est imminente. Le Sud-Coréen a été vu à Bruges prenant des photos pour le site officiel du club, et Potts passe ses tests médicaux.
Après Han-Beom Lee, Freddie Potts lui aussi officiellement Brugeois
Le deuxième transfert de la semaine au Club de Bruges n'a donc pas été annoncé ce lundi mais bien ce mardi matin. Après Han-Beom Lee, qui a été officialisé ce lundi en provenance de Midtjylland, c'est désormais Freddie Potts qui rejoint les Blauw & Zwart.
Le milieu de terrain de 22 ans signe jusqu'en 2030 en provenance de West Ham United. Il devra remplacer Raphaël Onyedika dans le noyau d'Ivan Leko, le Nigérian ayant signé à l'Eintracht Francfort la semaine passée. Bruges aurait dépensé entre 10 et 12 millions d'euros pour Potts, qui a disputé 33 matchs en Premier League pour West Ham.
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Freddie Potts tekent tot 2030 bij Blauw-Zwart! 🔵⚫️https://t.co/R0SvzQwyEb pic.twitter.com/y5w1blFMXz
OFFICIEL : Hang-Beom Lee est Brugeois
Comme prévu, la première officialisation de la semaine côté brugeois est donc tombée ce lundi. Hang-Beom Lee (24 ans), défenseur central sud-coréen, arrive au Jan Breydel en provenance du club danois de Mijdtylland. Il s'engage contre une somme estimée à 7 millions d'euros, et signe au Club de Bruges jusqu'en 2029.
Titulaire avec la Corée du Sud lors de la dernière Coupe du Monde, Lee arrive à Bruges pour occuper une place de titulaire dans l'axe de la défense : il devrait remplacer numériquement Joel Ordoñez, même si le départ de l'Equatorien a été remis en question par une blessure qui pourrait lui coûter son transfert estival.
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On attend désormais le second transfert du FC Bruges cette semaine, à savoir celui de Freddie Potts en provenance de West Ham. L'Anglais devrait également être annoncé dans les heures à venir.
Ce début de saison pourrait bien être très chargé du côté du Stade Jan Breydel. L'officialisation des transferts de Han-Beom Lee et de Freddie Potts est imminente. Le Sud-Coréen a été vu à Bruges prenant des photos pour le site officiel du club, et Potts passe ses tests médicaux.
À moins d'une semaine de la reprise en Jupiler Pro League, ce sont deux titulaires en puissance qui devraient être annoncés au Club de Bruges ce lundi, ou en tout cas en ce début de semaine.
Les Blauw & Zwart devraient en effet, selon Het Laatste Nieuws, officialiser sous peu les transferts de Hang-Beom Lee (24 ans) en provenance du club danois Midtjylland et de Freddie Potts (22 ans) en provenance de West Ham United, relégué en Championship.
Lee et Potts, deux titulaires en puissance au Club de Bruges
En ce qui concerne Hang-Beom Lee, le doute n'est plus permis. Le Sud-Coréen a en effet été aperçu sur la grand-place de Bruges, prenant des photos officielles devant le beffroi : son officialisation n'est qu'une question d'heures. Il devrait en coûter environ 7 millions d'euros au Club de Bruges pour s'offrir les services du défenseur central, titulaire à la Coupe du Monde 2026 avec la Corée du Sud (il compte 11 caps).
Freddie Potts, quant à lui, a - toujours selon Het Laatste Nieuws - passé ses tests médicaux ce week-end et est donc également présent en Belgique. L'Anglais arrive de West Ham contre une somme estimée entre 10 et 12 millions d'euros ; il devrait remplacer poste pour poste Raphaël Onyedika qui a signé à l'Eintracht Francfort. La saison passée, Potts a disputé une vingtaine de matchs de Premier League pour les Hammers.
Ivan Leko devrait donc pouvoir compter sur ces deux renforts pour l'entame de la saison de Jupiler Pro League. Ce vendredi, les Blauw & Zwart commencent leur saison en championnat face au promu, le KV Courtrai, à domicile. Vendredi, Bruges s'est incliné en Supercoupe de Belgique face à l'Union Saint-Gilloise aux tirs au but.
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