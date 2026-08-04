Deuxième transfert officiel : Bruges continue sa semaine de folie

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Ce début de saison pourrait bien être très chargé du côté du Stade Jan Breydel. L'officialisation des transferts de Han-Beom Lee et de Freddie Potts est imminente. Le Sud-Coréen a été vu à Bruges prenant des photos pour le site officiel du club, et Potts passe ses tests médicaux.