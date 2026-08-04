Journée record au Lotto Park : Anderlecht victime de son succès

Avec sa nouvelle structure, Anderlecht veut croire à un nouvel élan sur le plan sportif. Avec un clin d'oeil au passé du club, le coacktail vaut au club un joli succès populaire concernant le maillot extérieur récemment mis en vente.

Les abords du Lotto Park pour la rencontre d'Europa League de jeudi dernier contre Hammarby ne mentaient pas : beaucoup d'exemplaires du maillot extérieur tout juste sorti par Anderlecht se baladaient déjà sur le dos des supporters mauves.

Le fan shop du Sporting le confirme : le club n'a jamais aussi bien vendu. La journée record en prélude de la qualification pour le troisième tour a même dépassé le succès enregistré lors du maillot dédié aux 80 ans de Paul Van Himst en 2023. La tunique vendue en édition limitée était déjà épuisée au bout d'une semaine.

Cette fois, c'est une autre référence historique qui a aidé ces maillots away à se vendre comme des petits pains : celle des 50 ans de la victoire d'Anderlecht face à West Ham en finale de la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe, le premier trophée européen de l'histoire du club.

Les supporters anderlechtois toujours au rendez-vous

La nostalgie de la gloire d'antan combinée aux designs léchés d'aujourd'hui a amené à un succès populaire qui a même été jusqu'à surprendre le Sporting. En une semaine, les ventes du maillot extérieur ont déjà dépassé de 50 % celles combinées des maillots domicile, extérieur et « third » lors de la première semaine du lancement de la collection Mosaert l’an dernier. La collaboration avec la marque de Stromae avait pourtant déjà été décrite comme un beau succès par le club.



Concrètement, les rayons du fan shop ont été dévalisés : le stock qui avait été achalandé pour les deux prochains mois a déjà été entièrement écoulé. Anderlecht travaille donc à un réapprovisionnement accéléré. Le jour où l'équipe sera à la hauteur deu département marketing, le club regagnera sans doute quelques trophées.