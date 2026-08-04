Le probable remplaçant de Keisuke Goto arrive d'Espagne et a disputé la Coupe du Monde 2026

Keisuke Goto a été prêté la saison passée à Saint-Trond avec grand succès, mais n'est pas resté au Stayen. Anderlecht l'a directement vendu à Fribourg, en Bundesliga. Les Canaris cherchent donc un nouvel attaquant et pourraient l'avoir trouvé.

Selon les informations du quotidien néerlandophone Het Belang Van Limburg, le nouvel attaquant de STVV pourrait bien être l'international bosnien Samed Bazdar (22 ans). Repéré par les scouts trudonnaires, il serait déjà tout proche de s'engager au Stayen en provenance de Saragosse.

Bazdar a été formé au Partizan Belgrade et a rejoint le Real Saragosse en 2024 contre 3,5 millions d'euros. Il y a jusqu'à présent disputé 40 matchs pour 5 buts et 5 passes décisives, et était prêté en seconde partie de saison dernière au Jagiellonia Bialystok, en D1 polonaise.

Revenu de prêt après 3 buts en 17 matchs en Pologne, Bazdar, toujours sous contrat jusqu'en 2029, pourrait donc relever un nouveau défi en Belgique. Un transfert probablement facilité par le fait que Saragosse a fini bon dernier de D2 espagnole la saison passée et évoluera donc en troisième division cette saison.

Remplacer Keisuke Goto, un sacré défi

Samed Bazdar arriverait à Saint-Trond avec un sacré challenge à relever : remplacer Keisuke Goto, prêté la saison passée par le Sporting d'Anderlecht avec succès. Le Japonais avait inscrit 13 buts et collait parfaitement au style trudonnaire, mais les Mauve & Blanc l'ont vendu dans la foulée au SC Fribourg contre 10 millions d'euros.

Bazdar a eu du mal à s'imposer en Espagne, mais faisait partie des grands espoirs du football serbe sous les couleurs du Partizan Belgrade. Il marquait comme il respirait en équipes de jeunes, avant d'inscrire 12 buts en 74 matchs avec l'équipe A.





International serbe en équipes de jeunes, Samed Bazdar a toutefois opté pour la Bosnie-Herzégovine en équipe A, lui qui est issu de Novi Pazar, ville serbe dont la majorité de la population est d'origine bosniaque. Bazdar compte 14 caps avec la Bosnie-Herzégovine et a disputé la Coupe du Monde 2026, montant au jeu lors du premier match de poules.