Que va faire Roméo Lavia ? Chelsea pourrait être forcé de prendre une décision

Romeo Lavia semble être à nouveau fit et prêt à jouer avec Chelsea, mais Xabi Alonso ne compterait pas forcément sur le milieu de terrain. En cas d'offre intéressante, le Belge pourrait a priori quitter les Blues.

L'aventure de Roméo Lavia (22 ans) à Chelsea est-elle sur le point de se terminer sans avoir jamais vraiment pu pleinement commencer ? Selon les informations du média spécialisé The Chelsea Chronicle, un départ du Belge est en tout cas possible cet été, alors que la concurrence au milieu de terrain s'est encore accrue cheez les Blues.

Lavia a connu une saison 2025-2026 encore une fois pourrie par les blessures, disputant un total de 12 matchs de Premier League pour 4 titularisations seulement et manquant même une nouvelle fois la fin de saison pour cause de blessure musculaire.

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Cet été, l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc des Blues aurait pu signifier un nouveau départ pour Roméo Lavia... mais le problème du Belge n'a jamais été l'entraîneur - tous ceux qui ont eu l'occasion de l'avoir sous leurs ordres ont été séduits. Cet été, Lavia a entamé la préparation avec Chelsea... puis s'est à nouveau blessé.

Lavia est fit, mais Chelsea disposé à s'en séparer

Comme les entraîneurs précédents, Xabi Alonso a relativisé et affirmé que cette petite blessure de Roméo Lavia n'était "pas inquiétante". Le joueur était d'ailleurs de retour à l'entraînement cette semaine. Mais les doutes persistent : depuis sa signature à Chelsea contre plus de 60 millions d'euros, Lavia a disputé 43 matchs en trois ans, et n'a jamais réussi à disputer 90 minutes.

The Chelsea Chronicle affirme donc qu'une offre pourrait arriver cet été en provenance de l'AS Monaco, qui suit Lavia depuis longtemps et serait prêt à offrir 25 millions de livres (environ 29 millions d'euros) pour le Diable Rouge. Chelsea ne serait pas ravi de perdre plus de 30 millions d'euros sur son joueur, mais actuellement, la valeur marchande de Roméo Lavia n'est plus que de 22 millions.





Peu importe où il signe : si Roméo Lavia continue de se blesser...

La vraie question est : Chelsea peut-il se permettre de refuser une telle offre pour un joueur au talent certes débordant... mais dont personne ne peut dire s'il réussira un jour à sortir du cycle infernal de blessures et de rechutes dans lequel il s'est perdu ?

🚨🔵 EXCL: Monaco are preparing a £25m bid for Romeo Lavia, with Chelsea open to selling. Three seasons after paying £58m for him, the club will take a £30m+ loss on a player who’s never completed 90 minutes in blue.



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Arrivé très jeune en Premier League, l'ancien grand talent du RSC Anderlecht a poussé son corps trop vite, trop tôt dans ses retranchements. À l'âge de 22 ans seulement, il n'enchaîne certes pas les graves blessures mais les gênes musculaires qui semblent plus tenir d'un problème à long terme, structurel, que d'une véritable poisse.

Peu importe où il signe : Roméo Lavia, à 100% (et en réalité même à 75%, puisqu'il n'a jamais été à 100% depuis de longues années) est l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League à son poste. Ce qui compte pour le Belge, c'est de trouver une routine lui évitant de retomber dans ses travers, ou un staff médical ayant la solution miracle - visiblement, Chelsea ne l'a pas.

Sans prendre de gants, et cela avait déplu à de nombreux supporters, Rudi Garcia avait souligné que Roméo Lavia "était présenté comme un grand talent mais passe plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain". Le Français n'était pas un grand fan du joueur des Blues, autour duquel les doutes commencent tout de même à solidement s'installer...