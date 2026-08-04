Un bien mauvais présage pour le Standard ? Les arbitres de la première journée sont connus

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Un bien mauvais présage pour le Standard ? Les arbitres de la première journée sont connus
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2546

Petit à petit, le football belge reprend ses droits. La première journée de Pro League est d'ailleurs prévue pour dans trois jours. Les désignations arbitrales ont été communiquées par la fédération.

Les clubs belges engagés en préliminaires européens ont déjà pu goûter à la reprise. Mais ce week-end, c'est toute la première division qui reprendra ses quartiers. On reprend donc les bonnes habitudes : la fédération a rendu publiques les désignations arbitrales de cette première journée.

C'est Lothar D'hondt qui donnera le tout premier coup de sifflet de la saison, il dirigera le match du Club de Bruges, champion en titre, contre Courtrai. Un bon présage pour les Blauw en Zwart ? C'était lui qui avait arbitré la victoire 5-0 des Brugeois contre l'Union lors des Playoffs, le match pivot de la course au titre.

Le deuxième match opposera le Standard au Cercle de Bruges. Il sera dirigé par Jasper Vergoote. La saison dernière, les Rouches ont perdu les trois rencontres disputées sous ses ordres : contre Charleroi, Saint-Trond et le Club de Bruges, qui avait profité de l'exclusion de Marlon Fossey dans la dernière demi-heure. Contre Saint-Trond, le Standard avait également mené à la marque, avant de voir Timothé Nkada écoper d'une carte rouge directe.

La saison de l'uniformité et de la cohérence pour l'arbitrage belge ?

De son côté, Charleroi sera arbitré par Michiel Allaerts contre Louvain. Les Zèbres ne l'avaient croisé qu'une fois la saison dernière mais en gardent un mauvais souvenir. C'est lui qui avait provoqué la colère de Mehdi Bayat en excluant Aiham Ousou contre Zulte Waregem (le Sporting s'était incliné après avoir ouvert la marque, lançant une série de quatre défaites de rang).

Dimanche soir, Anderlecht et la RAAL seront arbitrés par Lawrence Visser, qui a déjà commencé sa saison à l'occasion de la Supercoupe. La saison dernière, il n'a plus arbitré La Louvière après la défaite inaugurale contre le Standard mais a arbitré Anderlecht à sept reprises, pour deux victoires et cinq défaites, dont le 5-1 encaissé à l'Union Saint-Gilloise, où Thorgan Hazard avait (logiquement) écopé du seul carton rouge de sa carrière.

L'Union, justement, sera arbitrée par Bert Put à l'occasion de son déplacement à Westerlo. Il n'avait pas croisé la route des pensionnaires du Parc Duden comme arbitre principal la saison dernière. Toutes les désignations arbitrales du week-end sont à retrouver ici.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard

Plus de news

Le probable remplaçant de Keisuke Goto arrive d'Espagne et a disputé la Coupe du Monde 2026

Le probable remplaçant de Keisuke Goto arrive d'Espagne et a disputé la Coupe du Monde 2026

10:30
C'est officiel : l'une des sensations de la Coupe du Monde 2026 tient son transfert !

C'est officiel : l'une des sensations de la Coupe du Monde 2026 tient son transfert !

10:00
Deuxième transfert officiel : Bruges continue sa semaine de folie

Deuxième transfert officiel : Bruges continue sa semaine de folie

09:30
Que va faire Roméo Lavia ? Chelsea pourrait être forcé de prendre une décision

Que va faire Roméo Lavia ? Chelsea pourrait être forcé de prendre une décision

09:00
Un Diable Rouge a épaté en une demi-heure de Coupe du Monde seulement : "Il n'a pas de plafond"

Un Diable Rouge a épaté en une demi-heure de Coupe du Monde seulement : "Il n'a pas de plafond"

08:00
Christos Tzolis bientôt en concurrence... avec Vinicius Jr ? Le Grec réagit à la folle rumeur

Christos Tzolis bientôt en concurrence... avec Vinicius Jr ? Le Grec réagit à la folle rumeur

08:30
Une Coupe du Monde ravageuse : un sélectionneur de plus prend la porte !

Une Coupe du Monde ravageuse : un sélectionneur de plus prend la porte !

07:30
Journée record au Lotto Park : Anderlecht victime de son succès

Journée record au Lotto Park : Anderlecht victime de son succès

07:00
Service militaire, Guardiola et Coupe du Monde : tout savoir sur Lee Han-Beom, la recue à 7 millions de Bruges

Service militaire, Guardiola et Coupe du Monde : tout savoir sur Lee Han-Beom, la recue à 7 millions de Bruges

23:00
Visite médicale prévue demain : l'Antwerp va signer un ancien de la Gantoise

Visite médicale prévue demain : l'Antwerp va signer un ancien de la Gantoise

22:00
Officiel : après trois ans au Spartak Moscou, Théo Bongonda a trouvé son nouveau club

Officiel : après trois ans au Spartak Moscou, Théo Bongonda a trouvé son nouveau club

22:30
Les grandes manoeuvres : Un transfert à un million et un acteur de la Supercoupe pour Westerlo

Les grandes manoeuvres : Un transfert à un million et un acteur de la Supercoupe pour Westerlo

21:30
Passé en fantôme au Standard, il retrouve un club... après trois ans sans jouer

Passé en fantôme au Standard, il retrouve un club... après trois ans sans jouer

16:30
Toujours pas d'Hervé Koffi dans le groupe de l'Union : David Hubert s'explique

Toujours pas d'Hervé Koffi dans le groupe de l'Union : David Hubert s'explique

20:55
Avec ou sans supporters contre le Cercle...et la RAAL ? Enfin un peu de clarté pour le Standard

Avec ou sans supporters contre le Cercle...et la RAAL ? Enfin un peu de clarté pour le Standard

18:30
Le Standard pourrait perdre l'un de ses cadres : la Lazio Rome est sur le coup

Le Standard pourrait perdre l'un de ses cadres : la Lazio Rome est sur le coup

15:40
2
Officiel : Lens allonge les millions pour Yacine Titraoui

Officiel : Lens allonge les millions pour Yacine Titraoui

20:03
5
Anderlecht remballé, un départ qui fait très mal : tout savoir sur Bodø/Glimt, l'adversaire de l'Union

Anderlecht remballé, un départ qui fait très mal : tout savoir sur Bodø/Glimt, l'adversaire de l'Union

20:30
Confirmé : les Diables découvriront un nouveau stade en Ligue des Nations

Confirmé : les Diables découvriront un nouveau stade en Ligue des Nations

19:30
Officiel : l'Antwerp présente (enfin) son nouvel entraîneur

Officiel : l'Antwerp présente (enfin) son nouvel entraîneur

18:39
C'est signé : un jeune milieu de terrain anderlechtois transféré en Italie

C'est signé : un jeune milieu de terrain anderlechtois transféré en Italie

19:10
"Je comprends que les gens aient cru que je mentais" : Jeremy Doku évoque la naissance de son fils

"Je comprends que les gens aient cru que je mentais" : Jeremy Doku évoque la naissance de son fils

18:00
Treize millions pour deux flops : ces joueurs peuvent quitter le Club de Bruges

Treize millions pour deux flops : ces joueurs peuvent quitter le Club de Bruges

17:00
Une histoire sans fin : Louis Van Gaal, 74 ans, est prêt à revenir à la tête des Pays-Bas

Une histoire sans fin : Louis Van Gaal, 74 ans, est prêt à revenir à la tête des Pays-Bas

17:30
Vincent Kompany annonce le départ de trois joueurs : "C'est une bonne chose d'être clair"

Vincent Kompany annonce le départ de trois joueurs : "C'est une bonne chose d'être clair"

16:00
Des records vont tomber : les chiffres très parlants des clubs belges à mi-mercato

Des records vont tomber : les chiffres très parlants des clubs belges à mi-mercato

14:40
1
🎥 Il épate déjà l'Allemagne : Nathan De Cat est très en jambes avec Hoffenheim pendant la préparation

🎥 Il épate déjà l'Allemagne : Nathan De Cat est très en jambes avec Hoffenheim pendant la préparation

15:15
Mika Godts ne manquait pas de prétendants : un autre très grand club suivait le Diable Rouge

Mika Godts ne manquait pas de prétendants : un autre très grand club suivait le Diable Rouge

14:15
C'est officiel : Konstantinos Karetsas quitte le Racing Genk pour 30 millions d'euros !

C'est officiel : Konstantinos Karetsas quitte le Racing Genk pour 30 millions d'euros !

13:15
Le bout du monde ou un champion surprise : voilà ce qui attend Anderlecht en cas de qualification

Le bout du monde ou un champion surprise : voilà ce qui attend Anderlecht en cas de qualification

13:35
Voilà qui l'Union Saint-Gilloise affrontera en cas de qualification face à Bodo/Glimt

Voilà qui l'Union Saint-Gilloise affrontera en cas de qualification face à Bodo/Glimt

13:00
1
Dix millions ne suffiront pas, mais Bruges insiste pour un nouvel attaquant

Dix millions ne suffiront pas, mais Bruges insiste pour un nouvel attaquant

12:30
1
Mika Godts bientôt parti pour le PSG ? Son entraîneur s'exprime

Mika Godts bientôt parti pour le PSG ? Son entraîneur s'exprime

12:00
Un ancien coach de Pro League à l'hôpital : plongée au coeur de Toumba, l'enfer qui attend Anderlecht au PAOK

Un ancien coach de Pro League à l'hôpital : plongée au coeur de Toumba, l'enfer qui attend Anderlecht au PAOK

11:30
Guerre ouverte entre Gianni Infantino et l'UEFA, qui menace le président de la FIFA de poursuites judiciaires

Guerre ouverte entre Gianni Infantino et l'UEFA, qui menace le président de la FIFA de poursuites judiciaires

03/08
Genk souffle enfin après une préparation difficile : les Limbourgeois sont-ils prêts ?

Genk souffle enfin après une préparation difficile : les Limbourgeois sont-ils prêts ?

03/08

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 1-1 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved