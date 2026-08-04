Un bien mauvais présage pour le Standard ? Les arbitres de la première journée sont connus

Petit à petit, le football belge reprend ses droits. La première journée de Pro League est d'ailleurs prévue pour dans trois jours. Les désignations arbitrales ont été communiquées par la fédération.

Les clubs belges engagés en préliminaires européens ont déjà pu goûter à la reprise. Mais ce week-end, c'est toute la première division qui reprendra ses quartiers. On reprend donc les bonnes habitudes : la fédération a rendu publiques les désignations arbitrales de cette première journée.

C'est Lothar D'hondt qui donnera le tout premier coup de sifflet de la saison, il dirigera le match du Club de Bruges, champion en titre, contre Courtrai. Un bon présage pour les Blauw en Zwart ? C'était lui qui avait arbitré la victoire 5-0 des Brugeois contre l'Union lors des Playoffs, le match pivot de la course au titre.

Le deuxième match opposera le Standard au Cercle de Bruges. Il sera dirigé par Jasper Vergoote. La saison dernière, les Rouches ont perdu les trois rencontres disputées sous ses ordres : contre Charleroi, Saint-Trond et le Club de Bruges, qui avait profité de l'exclusion de Marlon Fossey dans la dernière demi-heure. Contre Saint-Trond, le Standard avait également mené à la marque, avant de voir Timothé Nkada écoper d'une carte rouge directe.

La saison de l'uniformité et de la cohérence pour l'arbitrage belge ?

De son côté, Charleroi sera arbitré par Michiel Allaerts contre Louvain. Les Zèbres ne l'avaient croisé qu'une fois la saison dernière mais en gardent un mauvais souvenir. C'est lui qui avait provoqué la colère de Mehdi Bayat en excluant Aiham Ousou contre Zulte Waregem (le Sporting s'était incliné après avoir ouvert la marque, lançant une série de quatre défaites de rang).

Dimanche soir, Anderlecht et la RAAL seront arbitrés par Lawrence Visser, qui a déjà commencé sa saison à l'occasion de la Supercoupe. La saison dernière, il n'a plus arbitré La Louvière après la défaite inaugurale contre le Standard mais a arbitré Anderlecht à sept reprises, pour deux victoires et cinq défaites, dont le 5-1 encaissé à l'Union Saint-Gilloise, où Thorgan Hazard avait (logiquement) écopé du seul carton rouge de sa carrière.





L'Union, justement, sera arbitrée par Bert Put à l'occasion de son déplacement à Westerlo. Il n'avait pas croisé la route des pensionnaires du Parc Duden comme arbitre principal la saison dernière. Toutes les désignations arbitrales du week-end sont à retrouver ici.