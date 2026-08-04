Un Diable Rouge a épaté en une demi-heure de Coupe du Monde seulement : "Il n'a pas de plafond"

Il n'a obtenu qu'une demi-heure de temps de jeu à la Coupe du Monde 2026, mais Joaquin Seys a prouvé qu'il en méritait peut-être plus. Le latéral du Club de Bruges a muselé Lamine Yamal en quart de finale. Ivan Leko n'est pas surpris.

S'il y a une personne qui connaît bien les qualités de Joaquin Seys, c'est bien sûr Ivan Leko. L'entraîneur du Club de Bruges n'a pas été surpris de voir son poulain livrer une demi-heure de folie en quart de finale de la Coupe du Monde 2026, contre un Lamine Yamal qu'il avait déjà croisé avec le Club de Bruges en Ligue des Champions.

"Il n'a peut-être joué que trente minutes à la Coupe du Monde, en quart de finale face à l'Espagne, mais quelle demi-heure c'était", se réjouit l'entraîneur du Club de Bruges dans les colonnes de HUMO. Les Blauw & Zwart avaient déjà entamé leur préparation au moment du match et ont donc vu briller leur coéquipier ensemble.

"Pas de plafond" pour Joaquin Seys, selon Leko

"Nous avons regardé le match le lendemain de notre match de préparation face à Feyenoord. L'ambiance était fantastique car Joa s'en est superbement sorti contre Lamine Yamal, l'un des meilleurs joueurs du monde", raconte Ivan Leko. Le Croate est convaincu que son défenseur latéral atteindra un jour le top absolu.

"À mes yeux, Joaquin Seys n'a pas de plafond. Je le vois atteindre le top absolu en Premier League. Il a le talent, le caractère et surtout la bonne mentalité. Il arrive souvent ici le premier et repart le dernier", conclut Leko au sujet du jeune Diable Rouge.



La bonne nouvelle pour l'entraîneur brugeois, c'est que sauf surprise, Joaquin Seys devrait rester une saison de plus à Bruges. À 21 ans seulement, le défenseur latéral des Gazelles est encore sous contrat jusqu'en 2029 et ne semble pas concerné par un départ cet été, lui qui est estimé à 20 millions d'euros. Une saison de plus à ce niveau, avec la Champions League au programme, et cette valeur pourrait encore grimper.