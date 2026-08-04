Une rumeur à oublier : Kevin De Bruyne n'ira pas dans ce club

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Une rumeur à oublier : Kevin De Bruyne n'ira pas dans ce club
Photo: © photonews
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L'avenir de Kevin De Bruyne n'est pas encore totalement déterminé. Sa première saison à Naples a été compliquée, et des rumeurs de départ fleurissent à son sujet. L'une d'elles a été désormais réfutée par Fabrizio Romano : KDB n'ira pas à l'Inter Miami.

C'était l'une des rumeurs les plus insistantes au sujet de Kevin De Bruyne cet été : celle qui l'envoyait à l'Inter Miami, le club de Lionel Messi. Mais c'est apparemment une fausse piste, que vient de réfuter le célèbre "gourou du mercato" Fabrizio Romano sur ses réseaux sociaux.

"L'Inter Miami n'est pas en négociations au sujet de Kevin De Bruyne, malgré les informations à ce sujet", affirme Romano via X. Une brève affirmation qui devrait suffire à faire taire les rumeurs. 

Le Napoli est très ferme concernant De Bruyne 

Un départ n'est d'ailleurs pas forcément ce que souhaite le Napoli pour Kevin De Bruyne, malgré une saison délicate. "Kevin s'est engagé dans ce projet pour deux ans. Il fait partie de ce projet. Je n'ai pas besoin de continuer à lui demander ce qu'il décide".

"Quand un joueur signe un contrat, il signe. Ensuite, c'est le club qui décide de ce qu'il se passe (...) Kevin n'a pas à choisir s'il part ou non. C'est un joueur de Naples", avait déclaré Giovanni Manna, directeur sportif de Naples, dans le Corriere dello Sport. 

Le Diable Rouge a signé l'été dernier en provenance de Manchester City et s'est engagé jusqu'en 2027. Si une prolongation n'est pas à l'ordre du jour, De Bruyne devrait donc aller au bout de son contrat et être libre l'été prochain : il aura alors 36 ans. L'âge d'un dernier défi... ou de la retraite ? 

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