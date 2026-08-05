📷 Le RFC Seraing présente ses nouveaux maillots

Le RFC Seraing a présenté, ce mercredi, ses nouveaux maillots pour la saison 2026-2027. Les Métallos ont dévoilé les vareuses domicile et extérieure, ainsi que les maillots des gardiens. L’équipementier sportif du club liégeois est Kappa.

Maillot domicile

Le maillot domicile est évidemment rouge et noir. Il est composé de rayures horizontales alternant ces deux teintes. Les manches sont principalement noires, tandis que le col de la vareuse est également de la même couleur.

"Les emblématiques lignes horizontales Rouge & Noir, symboles de l’identité et de l’histoire de notre club, font leur grand retour sur notre maillot domicile 2026-2027. Un design fidèle à nos couleurs historiques, qui célèbre notre héritage tout en incarnant l’ambition et la passion qui animent chaque jour nos Rouge & Noir !", écrit le RFC Seraing.

Maillot extérieur

Le maillot extérieur est blanc avec des motifs géométriques en forme de triangles rouges et gris qui partent de la taille et remontent légèrement vers le torse.

"Notre maillot extérieur 2026-2027 célèbre un joyau du patrimoine sérésien : la Cristallerie du Val Saint-Lambert, qui fête cette année son bicentenaire", explique le club sérésien.





"Sur un fond blanc éclatant, les motifs de cristaux Rouge & Noir rendent hommage au savoir-faire et à l’excellence qui font la renommée de la Cristallerie depuis deux siècles. La rosace du logo du Val Saint-Lambert vient quant à elle orner le col de chaque maillot extérieur, comme une signature discrète mais chargée de sens. À travers ce maillot, notre club célèbre l’une des institutions les plus emblématiques de notre Cité du Fer, en unissant avec fierté l’héritage de notre territoire et notre passion pour le football !"

Les maillots des gardiens

Les maillots des gardiens existent en différentes couleurs : orange, bleu et vert. Ils sont modernes avec un design abstrait.

"Déclinés en orange, bleu et vert, nos maillots gardiens rendent eux aussi hommage à la Cristallerie du Val Saint-Lambert", souligne le RFC Seraing. "Leur motif exclusif s’inspire en effet du verre en fusion, cette matière incandescente que les maîtres souffleurs verriers travaillent avec passion depuis deux siècles. Une création qui célèbre le savoir-faire exceptionnel de la Cristallerie tout en offrant à nos gardiens une identité visuelle unique."