Anderlecht devra s'en méfier : pourquoi la star du PAOK a échoué... à l'AS Eupen

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Anderlecht devra s'en méfier : pourquoi la star du PAOK a échoué... à l'AS Eupen
Photo: © photonews
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Le joueur le plus bankable du noyau du PAOK Salonique est Giannis Konstantelias. Évalué à 22 millions d'euros, brillant lors du tour précédent, l'international grec... est passé chez nous. Il a en effet été prêté à l'AS Eupen en 2022, sans succès.

En janvier 2022, l'entraîneur de l'AS Eupen à l'époque, Stefan Krämer, accueille trois joueurs en prêt afin de renforcer l'équipe des Pandas, alors bien installés en D1A puisqu'ils disputaient là leur sixième saison d'affilée au sein de l'élite belge. 

Si Teddy Alloh, prêté par le PSG, laissera une impression positive au point de rester au Kehrweg (il y disputera 56 matchs au total), c'est moins le cas des deux autres renforts, Torben Müsel, arrivé du Borussia Mönchengladbach et qui disputera 10 matchs anonymes, et de celui qui nous intéresse bien sûr cette semaine : Giannis Konstantelias

Konstantelias, 18 ans, ne parlait pas l'anglais 

Pur produit du centre de formation du PAOK Salonique, Konstantelias ne s'était à l'époque pas encore imposé en équipe A où il ne comptait que 4 bouts de matchs, et venait donc chercher du temps de jeu en Belgique. Un choix étonnant mais qui s'explique par la présence dans le staff eupenois de Michael Valkanis : l'adjoint de Stefan Krämer, australien d'origine grecque, a joué de longues années en Grèce durant sa carrière de joueur, et était adjoint de l'équipe nationale grecque avant de débarquer à Eupen.

Konstantelias Giannis
© photonews

C'est lui qui va convaincre Giannis Konstantelias de venir se perdre au Kehrweg, et on imagine que sa présence dans le staff aura au moins permis au milieu créatif du PAOK de comprendre les instructions de son coach.

À son arrivée, c'est son agent qui lui sert d'interprète auprès de la presse : "Nous avons parlé avec Michael Valkanis mais aussi avec d'autres membres du club. Le feedback était positif et tout s'est fait assez vite", déclarait-il à l'époque. "J'ai déjà remarqué que le rythme était plus élevé ici, c'est plus physique, aussi. Il va falloir s'imposer mais je me sens prêt". 

Ce seront ses seules déclarations publiques en tant que joueur de l'AS Eupen, car son passage ne se passera pas comme prévu. De toute évidence très doué techniquement, Konstantelias n'est pas prêt sur le plan physique, et restera qui plus est renfermé sur lui-même durant ses 6 mois en Belgique. Ne parlant pas anglais, n'ayant pas son permis, il ne réussira jamais à s'intégrer dans un club familial mais pas forcément adapté au développement de ce type de profil. 

Anderlecht n'affrontera pas le même joueur avec le PAOK ce jeudi

Autant dire que les quelques images que l'on peut encore trouver de Giannis Konstantelias époque Eupen (8 bouts de matchs) ne serviront pas à grand chose aux joueurs d'Anderlecht, qui n'en ont pas besoin... car depuis, le gamin a fait du chemin. Désormais évalué à 22 millions d'euros, le Grec est devenu l'un des joueurs les plus en vue de son championnat, avec 44 buts et 26 passes décisives en 188 matchs pour le PAOK à seulement 23 ans.

En sélection, Konstantelias, qui fait face à la concurrence d'une légende, à savoir Anastasios Baketas (le capitaine, qui compte 19 buts en 82 matchs), et va bientôt devoir gérer celle d'un certain Konstantinos  Karetsas, a tout de même eu son heure de gloire. Lors du match de barrage retour pour la montée en Nations League A, et alors que l'Écosse avait gagné 0-1 le premier match, le joueur du PAOK marque un but et donne 2 assists pour une victoire 0-3 qui envoie la Grèce au sein de l'élite européenne. 

Et en club ? Mauvaise nouvelle pour Anderlecht : le meneur de jeu du PAOK vient peut-être de réaliser son meilleur match, preuve de sa bonne forme. Face au Dynamo Kiev, le Grec a livré une masterclass sur l'ensemble des deux confrontations, avec 3 buts et une passe décisive. La preuve qu'il est prêt à passer un palier - Chelsea et la Juventus seraient intéressés. Offrira-t-il l'Europe à ses supporters en guise de cadeau d'adieu ? Les Mauves vont en tout cas devoir s'en méfier.

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