Anderlecht passe à l'attaque : une première offre formulée pour une nouvelle recrue offensive
Photo: © photonews
Luca Langoni sort d'un très bon début de saison en MLS. Cela n'a pas échappé à Anderlecht, qui souhaiterait le recruter et qui aurait déjà formulé une première offre d'exploration.
Anderlecht passe déjà à l'action pour Luca Langoni
Le mercato du Sporting d'Anderlecht est encore loin d'être terminé. Ce mardi, nous vous révélions que le club bruxellois suivait avec attention la situation de Luca Langoni, ailier droit argentin de New England Revolution.
Les Mauves ne traînent pas sur ce dossier, puisque selon les informations du journaliste argentin Germán García Grova de TyC Sports, Anderlecht aurait formulé une première offre au club de MLS. Une offre dont les détails n'ont pas fuité, puisqu'il s'agirait surtout ici d'une offre d'exploration, servant à connaître les attentes de la franchise américaine. Le RSCA ne serait toutefois pas seul sur le dossier, puisque le CF Montréal aurait également formulé une première offre, dans la même optique.
🚨#Anderlecht 🇧🇪 realizó una oferta formal por Luca Langoni.— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) August 4, 2026
📍La misma es para adquirir al delantero de #NewEnglandRevolution que busca dar el salto a Europa.
📌#CFMontreal también realizó una propuesta. pic.twitter.com/84Tdjo8lmC
Luca Langoni sort d'un très bon début de saison en MLS. Cela n'a pas échappé à Anderlecht, qui souhaiterait le recruter et qui aurait déjà formulé une première offre d'exploration.
Un petit ailier argentin d'1m75 évoluant dans le championnat américain : non, Anderlecht n'a pas coché le nom de Lionel Messi, mais bien de Luca Langoni. Ce dernier a également éclairé le début de saison en MLS avec trois buts et six assists en douze matchs, avant que la Coupe du Monde ne mette le championnat en pause.
Selon Sacha Tavolieri, Anderlecht s'intéresse bel et bien au joueur de New England Revolution et 'prévoit déjà une réunion pour sonder la possibilité d'un accord', tant avec Langoni qu'avec son club.
🟣 EXCL - RSC Anderlecht is keen on Luca Langoni!— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 3, 2026
🇺🇸 RSCA is interested in the New England Revolution winger and is already planning a meeting to sound out the possibility of a deal.
🇦🇷 Langoni is on the shortlist. Further discussions with his camp regarding this matter are… pic.twitter.com/8FUELC8RUm
Un intérêt qui s'inscrit dans la volonté d'apporter un peu plus de dynamisme et de créativité sur les flancs du Sporting. Hier, nous vous rapportions déjà qu'Antoine Sibierski ciblait un ancien de Pro League pour renforcer l'autre flanc.
Un profil intéressant mais encore loin d'être bouclé
De la créativité, Langoni n'en manque pas. Du haut de ses 24 ans, il a déjà mis la MLS d'accord grâce à ses coups de rein, son explosivité sur les premiers mètres et sa technique. Mais Anderlecht devra se montrer convaincant pour l'attirer cet été.
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New England Revolution avait en effet payé pas moins de 6,20 millions Boca Juniors, son club formateur, pour l'acquérir il y a deux ans. Langoni est encore sous contrat jusqu'en décembre 2027 dans le club basé dans la région de Boston.
Pour ne citer qu'eux, Lucas Biglia, Nicolas Frutos, Matias Suarez et Nicolás Pareja avaient créé une petite filière argentine du côté de Saint-Guidon il y a quelques ananées. Luca Langoni la réactivera-t-elle ? Les premières réunions devraient rapidement en apprendre plus à la direction mauve quant à la faisabilité du transfert. Mais avec son deuxième tour préliminaire d'Europa League les 23 et 30 juillet, Anderlecht ne doit pas traîner pour offrir un noyau le plus complet possible à Vitor Bruno.
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