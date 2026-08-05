Anderlecht passe à l'attaque : une première offre formulée pour une nouvelle recrue offensive



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Deviens fan de Anderlecht! 4371 Luca Langoni sort d'un très bon début de saison en MLS. Cela n'a pas échappé à Anderlecht, qui souhaiterait le recruter et qui aurait déjà formulé une première offre d'exploration.



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