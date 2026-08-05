Ce talent du BX Brussels de Kompany en route vers un club de premier plan ?

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Ce talent du BX Brussels de Kompany en route vers un club de premier plan ?
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Milieu de terrain formé au BX Brussels, Demiralp Murad pourrait quitter la Belgique cet été pour rejoindre un club issu de l'un des cinq grands championnats européens. L'Espagne, notamment, est une destination possible... mais pas la seule.

À seulement 15 ans, Demiralp Murad s'impose progressivement comme l'un des milieux de terrain les plus prometteurs de sa génération en Belgique. Formé au BX Brussels, le jeune talent commence déjà à attirer l'attention bien au-delà des frontières belges.

Selon des informations recueillies auprès de son entourage, plusieurs clubs européens suivraient de près sa progression. Des recruteurs de clubs de premier plan en Espagne, en France et dans plusieurs autres championnats européens auraient récemment supervisé le jeune milieu, tandis que plusieurs clubs saoudiens observeraient également sa situation. Toujours selon ces mêmes sources, un déplacement en Espagne est prévu dans les prochains jours afin de poursuivre des discussions autour de son avenir.

Il est cependant loin d'être certain que Demiralp Murad poursuive son développement dans la péninsule ibérique, puisque les autres clubs intéressés ne sont pas des moindres. On parle ici de l'AS Monaco chez nos voisins français, ou encore de Newcastle en Angleterre. Toutefois, un éventuel transfert vers le club anglais ne pourrait être envisagé qu'à partir du moment où le joueur atteindra l'âge réglementaire permettant une telle opération internationale.

Demiralp Murad, un talent du BX Brussels en route vers l'étranger

Né le 14 septembre 2010, Murad possède un profil particulièrement recherché dans le football moderne. Milieu central de 1,86 m pour 69 kg, il se distingue par sa capacité à évoluer des deux pieds, une qualité rare chez un joueur de son âge. Son intelligence de jeu, sa vision, son impact physique dans les duels ainsi que son calme sous pression font partie des qualités régulièrement saluées par les recruteurs.


Le jeune joueur poursuit actuellement sa formation au BX Brussels, structure reconnue pour son travail de développement des jeunes talents et fondée en 2013 par un certain Vincent Kompany. Si aucune décision n'a encore été prise, les prochaines semaines pourraient être déterminantes pour l'avenir du jeune milieu belge, pour qui la priorité reste le développement sportif.

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