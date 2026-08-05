C'est fait à 99 % : René Mitongo va être rejoint par une star mondiale à Trabzonspor

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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C'est fait à 99 % : René Mitongo va être rejoint par une star mondiale à Trabzonspor
Photo: © photonews
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Nouveau transfert de Trabzonspor, le désormais ex-attaquant du Standard, René Mitongo, va être rejoint par une star mondiale en Turquie. En effet, le club de Trabzonspor lui-même ne cache plus l'arrivée de Mohamed Salah, qui débarque en Turquie ce mercredi.

L'information n'a échappé à personne : le prometteur attaquant du Standard, René Mitongo, a quitté le bord de Meuse cet été pour rejoindre Trabzonspor, en Turquie.

Il devrait être rejoint, dans la foulée, par une star mondiale. Et une fois n'est pas coutume, c'est le club turc lui-même qui a confirmé les rumeurs sorties dans la presse locale ces derniers jours : oui, Mohamed Salah devrait bien devenir un nouveau joueur de Trabzonspor.

"Le joueur professionnel Mohamed Salah, avec qui nous avons débuté des négociations autour d'un transfert, sera à l'Istanbul Atatürk Airport ce mercredi à midi. Le joueur doit arriver à Trabzon le même jour, dans la soirée."

Mohamed Salah va bien devenir le coéquipier de René Mitongo à Trabzonspor

Le message est clair, et la mention "annonce pour tous les super fans de Trabzonspor", au début du communiqué, ne trompe pas : le club espère que ses supporters viendront accueillir l'ancien joueur de l'AS Roma et de Liverpool en très grand nombre.

"D'autres détails concernant son programme de bienvenue seront communiqués plus tard dans la journée", conclut le club. On se dirige en tout cas vers une officialisation et vers une éventuelle association Mohamed Salah - René Mitongo à Trabzonspor. L'ancien Rouche sera, en tout cas, à la bonne école pour apprendre les ficelles du métier.

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