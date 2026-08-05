Formé en Belgique et en Espagne, ce jeune milieu de terrain attire de gros calibres européens

Passé par plusieurs centres de formation belges et espagnols, Rayan Ben Mehdi pourrait vivre un tournant dans sa jeune carrière. Le jeune milieu de terrain est en effet suivi par plusieurs puissances européennes, ainsi que par un club situé à Dubaï, avec lequel des discussions seraient en cours.

Le marché des jeunes talents continue de s'agiter et Rayan Ben Mehdi fait partie des profils qui attirent aujourd'hui de nombreux clubs. Âgé de 16 ans, le milieu de terrain poursuit sa progression après un parcours riche au sein de plusieurs clubs belges et espagnols.

Formé notamment au Beerschot, passé par le GS Hoboken, Olvac, le SD Andalucia, le FC 't Zuid, Ruppel Boom et le RVC Hoboken, il a également effectué un test-training à Malines.

Milieu de terrain technique, Rayan Ben Mehdi est reconnu par les observateurs pour sa qualité de contrôle de balle, sa vision du jeu et sa capacité à faire le lien entre la défense et l'attaque. Son endurance et son intelligence dans ses déplacements en font aussi un profil apprécié.

Formé en Belgique et en Espagne, Rayan Ben Mehdi en route vers l'étranger ?

Selon nos informations, plusieurs clubs néerlandais et espagnols suivraient actuellement son évolution avec attention. Ce n'est pas tout, puisque des discussions seraient également en cours avec un club basé à Dubaï. Les négociations seraient menées par son entourage, même si aucun accord officiel n'a, à ce stade, été annoncé.

Le jeune milieu continue parallèlement sa préparation afin d'être prêt si une opportunité venait à se concrétiser durant cette période de mercato. Comme souvent avec les joueurs de cette génération, la priorité reste de choisir un projet sportif offrant du temps de jeu et un environnement favorable à son développement.





Les prochaines semaines pourraient ainsi être décisives pour l'avenir de Rayan Ben Mehdi, dont la progression n'a visiblement pas échappé à plusieurs cellules de recrutement européennes. Le club dubaïote offre, lui, un plan de carrière quelque peu différent au jeune joueur.