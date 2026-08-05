Analyse Ibrahim Salah à l'Antwerp : un pari où toutes les parties peuvent être gagnantes

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Ibrahim Salah à l'Antwerp : un pari où toutes les parties peuvent être gagnantes
Photo: © photonews
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Après des passages peu concluants en France et en Suisse, l'ancien Gantois revient en Jupiler Pro League du côté d'un Antwerp "new look" mais au projet forcément encore un peu flou.

Trois ans et demi après son départ de La Gantoise, Ibrahim Salah va refouler les pelouses de Jupiler Pro League. L'ailier, qui a décidé de défendre les couleurs du Maroc en sélection nationale, a en effet été prêté par son club, le FC Bâle, à l'Antwerp, où l'homme qui fêtera bientôt son quart de siècle tentera de se relancer après des expériences peu concluantes hors de nos frontières. 

Né à Saint-Josse-ten-Noode le 30 août 2001, Ibrahim Salah est un joueur qui a connu une ascension fulgurante avant de traverser une période bien plus compliquée. Ailier gauche capable d’évoluer également dans l’axe, le Belgo-Marocain possède un profil basé sur la percussion, la puissance et la capacité à éliminer son adversaire en un contre un. 

Formé dans des clubs bruxellois et au Beerschot

Formé dans plusieurs clubs bruxellois, puis au Beerschot où il a passé la partie la plus importante de son écolage, Ibrahim Salah a longtemps été considéré comme l'une des plus belles pépites du Kiel. Son profil d’ailier moderne, rapide et capable de jouer entre les lignes, séduit les recruteurs gantois qui lui mettent le grappin dessus afin qu'il finisse sa post-formation sous les couleurs des "Buffalos".

Et c'est à La Gantoise qu’il va se révéler dans le monde du football professionnel. Ibrahim Salah impressionne rapidement par son énergie et son audace. Lors de la saison 2022-2023, il dispute ses premiers matchs en Jupiler Pro League et découvre également la scène européenne, en Conference League. En quelques mois seulement, ses performances attirent l’attention de plusieurs clubs étrangers.

Sur les traces de Doku à Rennes

Le Stade Rennais, pensionnaire de Ligue 1, décide alors de miser sur lui et le recrute en janvier 2023 pour 6,5 millions d'euros. Les Bretons espèrent que Salah y poursuivra son développement et suivra l'exemple d'un autre ailier belge, parti quelques mois plus tôt pour Manchester City : Jeremy Doku.

Au Roazhon Park, Ibrahim Salah alterne les bonnes apparitions et les périodes plus difficiles. Il participe à 49 rencontres officielles sous les couleurs du Stade Rennais, trouve le chemin des filets à 7 reprises et délivre une passe décisive. Son moment le plus marquant reste ce but marqué contre le Shakhtar Donetsk, en Europa League, qui confirme tout son potentiel. Cela reste malgré tout trop peu. Il peine toujours  à s’imposer comme un titulaire régulier dans cette équipe ambitieuse de Ligue 1.

A Bâle avec Duranville

Son passage au Stade Brestois sous forme de prêt devait lui permettre de retrouver du temps de jeu et de la confiance. Cependant, la concurrence et les attentes élevées d'un club jouant la Ligue des Champions cette saison-là ont limité son impact.

Refroidi par ses performances, le Stade Rennais tranche dans le vif et décide de se séparer d'Ibrahim Salah. Celui qui compte 10 sélections avec les U23 du Maroc passe de l'autre côté des Alpes, en Suisse, et pose ses valises, en août 2025, chez le champion national, le FC Bâle, afin de relancer sa carrière.

La bande à Xherdan Shaqiri n'a manifestement pas bien digéré le champagne des célébrations et Ibrahim Salah n'aide pas ses nouvelles couleurs à rejouer les premiers rôles. Le FC Bâle ne termine que 5e malgré le concours de Julien Duranville lors des six derniers mois. Avec seulement 3 buts et 3 passes décisives en 27 apparitions en championnat, Ibrahim Salah n'a pas vraiment impressionné les observateurs.

Un retour dans un environnement connu

C’est dans ce contexte que ce retour à Anvers s'avère intéressant. Dans la cité portuaire, Ibrahim Salah va retrouver un environnement familier : un championnat qu’il connaît déjà et où il avait réussi à se mettre en évidence. À bientôt 25 ans, il n’est plus seulement considéré comme un espoir, mais comme un joueur qui doit désormais confirmer son potentiel.

Pour l’Antwerp, le recrutement de Salah apparaît comme un pari cohérent. Le matricule 1 cherche un joueur d’apporter de la vitesse et de la créativité sur les ailes. Le profil de Salah pourrait compléter une attaque qui manque de vitesse. La polyvalence de l'ancien du Beerschot sera certainement un atout pour le nouvel entraîneur : Marvin Compper.

Enfin plus régulier ?

La principale interrogation concerne toutefois la régularité d'Ibrahim Salah. L'ancien international espoir marocain a démontré qu’il possédait les qualités techniques et physiques pour évoluer à un bon niveau, mais il doit encore gagner en constance dans ses choix offensifs, son efficacité dans les 30 derniers mètres et son influence sur la durée d’un match.

Le retour d'Ibrahim Salah en Belgique pourrait en tout cas être un pari où toutes les parties pourraient être gagnantes. Le club, tout d'abord, avec un ailier doué et connaissant le championnat alors que le mercato estival a été contrarié par le projet de reprise. Le joueur ensuite qui, dans un environnement connu et un championnat habitué à mettre ses joueurs offensifs en valeur, pourrait voir sa cote remonter et redonner un nouvel élan à une carrière qui, pour l'heure, fait du stand-by.

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