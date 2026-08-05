Il a refusé le numéro 10 : les dessous de l'arrivée de Konstantinos Karetsas au Borussia Dortmund

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Il a refusé le numéro 10 : les dessous de l'arrivée de Konstantinos Karetsas au Borussia Dortmund
Photo: © photonews
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C'est désormais officiel, Konstantinos Karetsas est un nouveau joueur du Borussia Dortmund. Le désormais ex-joueur du Racing Genk aurait pu hériter du numéro 10 dans la Ruhr... qu'il a lui-même refusé.

Konstantinos Karetsas troque le Racing Genk pour le Borussia Dortmund, à quelque 200 kilomètres de là. Le club allemand a déboursé 30 millions d'euros pour s'attacher les services du Grec aux dix sélections et trois buts à seulement 18 ans.

"Ça a pris un peu de temps", sourit Vaios Karetsas, le papa de Konstantinos, dans les colonnes de nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws. "Je suis très heureux que Kos aille jouer au Borussia Dortmund, qui était vraiment le club numéro un où il voulait aller."

Le club de la Ruhr a mis les petits plats dans les grands pour attirer l'ancien international espoirs belge. Le Borussia Dortmund voulait même offrir le numéro 10 à Konstantinos Karetsas... qui a refusé.

Dortmund, la destination parfaite pour Konstantinos Karetsas

"Il estimait que c'était trop tôt et il ne voulait pas directement se mettre cette pression. À Genk, Kos jouait avec le numéro 20, mais il était déjà pris. Ce sera donc le numéro 19. C’est celui qu’il porte en équipe nationale grecque."

"Dortmund suivait Kos depuis plus de trois ans", poursuit un père très fier. "Vous savez qu’ils avaient même des rapports de scouting datant de 2023 ? Dortmund répond à toutes nos conditions. C’est un club stable, et Kos colle à la philosophie et au système de jeu."

"Il y avait de l’intérêt de la part des plus grands clubs d’Europe", souligne Vaios en faisant surtout référence à Manchester City, Manchester United, Liverpool FC, Arsenal FC et Chelsea FC. "Mais un transfert en Premier League était exclu. À son âge, nous ne pensions pas que c'était le bon choix qu'il aille en Angleterre. Nous avons toujours été très ouverts et très honnêtes avec ces clubs. Ils l’ont compris. Et certains ont indiqué qu’ils continueraient à suivre Kos", a conclu Vaios Karetsas.

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