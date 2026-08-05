"Il est génial, vraiment" : Lyon a perdu, mais Loïs Openda a réussi ses débuts... et peut rager sur Tolisso

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
"Il est génial, vraiment" : Lyon a perdu, mais Loïs Openda a réussi ses débuts... et peut rager sur Tolisso
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Nouveau joueur de Lyon, Loïs Openda a laissé une bonne première impression sur la pelouse du Sparta Prague au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le Diable Rouge s'est même procuré un penalty... qu'il n'a pas pu convertir, Corentin Tolisso l'ayant finalement tiré au-dessus.

Il n'y a pas que l'Union Saint-Gilloise, qui n'a pu faire mieux qu'un partage contre Bodø/Glimt au terme d'une rencontre spectaculaire, qui disputait un troisième tour préliminaire européen, ce mardi soir. En effet, huit affiches de Ligue des Champions étaient au programme, dont un duel entre le Sparta Prague et l'Olympique Lyonnais, fraîchement rejoint par Loïs Openda, déjà titularisé.

Et le Diable Rouge, oublié de la Coupe du monde 2026, a fait forte impression. Là où on lui avait découvert des lacunes dans son jeu, en dehors de la finition, à la Juventus, l'attaquant de 26 ans a livré une première prestation de très bonne facture. C'est aussi l'avis du créateur de contenu et grand fan de l'OL, Zack Nani, qui écrivait ce mardi : "Openda est génial, vraiment. Il sort des trucs avec des demi-ballons."

Corentin Tolisso n'a pas laissé Loïs Openda inscrire son premier but à Lyon

Le Liégeois aurait même déjà pu ouvrir son compteur pour les Gones, après avoir lui-même provoqué un penalty à 25 minutes du terme, alors que le score était de 1-1. Mais c'est finalement le capitaine, Corentin Tolisso, qui s'en est chargé, avant d'envoyer le cuir au-dessus de la barre transversale.

Le Sparta Prague s'est finalement imposé 2-1, mais Lyon garde ses chances pour le retour, et Openda est à créditer d'une bonne première apparition, lui qui a joué les 90 minutes de la rencontre. Pour compléter le rayon belge de ce match, Malick Fofana a joué 15 minutes, tandis que Julien Duranville et Orel Mangala sont restés sur le banc.

L'Union n'est pas plus avancée sur son adversaire potentiel

Statu quo chez les adversaires potentiels de l'Union. L'Olympiakos et Nimègue ont en effet partagé l'enjeu dans une rencontre sans le moindre but, ce qui donne un léger avantage aux Néerlandais, qui joueront le match retour à domicile.

Dans les autres résultats, l'Ararat Arménia a battu Celje (2-1), le champion de Suède, Mjällby, s'est incliné face au Slovan Bratislava (1-2), l'Hapoel Beer Sheva est venu à bout de l'Étoile Rouge de Belgrade (1-0), le Levski a gagné contre le Kairat Almaty (1-0) et le Dinamo Zagreb n'a fait qu'une bouchée du Kauno Žalgiris (5-0).

De l'Europa League et de la Conference League, aussi

Ce mardi soir, deux rencontres d'Europa League étaient aussi au programme : Larne et Iberia 1999 se sont quittés dos à dos (0-0), tandis que les Shamrock Rovers ont battu Egnatia (3-1). En Conference League, enfin, Auda s'est imposé sur le plus petit écart face au Dinamo City.

Les tours préliminaires se poursuivent, avec deux rencontres de Ligue des Champions ce mercredi soir, dont un intéressant Fenerbahçe - Sturm Graz, une rencontre d'Europa League et deux de Conference League, dont le Panathinaïkos d'Ahmed Touba, Étienne Camara et Anass Zaroury, qui défie le CSKA 1948 Sofia.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lyon
Sparta Prague
Lois Openda

Plus de news

Formé en Belgique et en Espagne, ce jeune milieu de terrain attire de gros calibres européens

Formé en Belgique et en Espagne, ce jeune milieu de terrain attire de gros calibres européens

11:00
La fin de Marc Overmars à l'Antwerp ? Un candidat bien connu chez nous déjà pressenti pour lui succéder

La fin de Marc Overmars à l'Antwerp ? Un candidat bien connu chez nous déjà pressenti pour lui succéder

10:30
Il a refusé le numéro 10 : les dessous de l'arrivée de Konstantinos Karetsas au Borussia Dortmund

Il a refusé le numéro 10 : les dessous de l'arrivée de Konstantinos Karetsas au Borussia Dortmund

10:00
Ce talent du BX Brussels de Kompany en route vers un club de premier plan ?

Ce talent du BX Brussels de Kompany en route vers un club de premier plan ?

09:30
Anderlecht passe à l'attaque : une première offre formulée pour une nouvelle recrue offensive

Anderlecht passe à l'attaque : une première offre formulée pour une nouvelle recrue offensive

09:00
1
C'est fait à 99 % : René Mitongo va être rejoint par une star mondiale à Trabzonspor

C'est fait à 99 % : René Mitongo va être rejoint par une star mondiale à Trabzonspor

08:30
"Ce n'est pas notre genre" : comment l'Union doit retrouver ce qui fait sa force Réaction

"Ce n'est pas notre genre" : comment l'Union doit retrouver ce qui fait sa force

07:00
Première offre du PSG refusée pour Mika Godts : combien Genk pourrait récupérer grâce au transfert

Première offre du PSG refusée pour Mika Godts : combien Genk pourrait récupérer grâce au transfert

07:40
Ibrahim Salah à l'Antwerp : un pari où toutes les parties peuvent être gagnantes Analyse

Ibrahim Salah à l'Antwerp : un pari où toutes les parties peuvent être gagnantes

07:20
Un espoir belge passé par la Juventus convoité par un club de Ligue 1

Un espoir belge passé par la Juventus convoité par un club de Ligue 1

06:30
Le record de vente de Tzolis déjà battu ? Un club italien sous le charme de NicolòTresoldi

Le record de vente de Tzolis déjà battu ? Un club italien sous le charme de NicolòTresoldi

23:50
Transfert ou blessure ? David Hubert explique l'absence d'Adem Zorgane et craint pour un autre cadre

Transfert ou blessure ? David Hubert explique l'absence d'Adem Zorgane et craint pour un autre cadre

22:40
3
Poussé vers la sortie à Naples, Romelu Lukaku espère encore un grand club européen

Poussé vers la sortie à Naples, Romelu Lukaku espère encore un grand club européen

23:30
2
Six buts : l'Union assure le spectacle contre Bodo/Glimt mais oublie de prendre le large

Six buts : l'Union assure le spectacle contre Bodo/Glimt mais oublie de prendre le large

22:02
Promise David fait 3-2 ! Direct commenté Live

Promise David fait 3-2 ! Direct commenté

21:05
Jérémy Doku a suivi un traitement à base d'une substance interdite pendant le Mondial

Jérémy Doku a suivi un traitement à base d'une substance interdite pendant le Mondial

23:00
Désormais à Burnley, Nicky Hayen cible un gardien de Pro League

Désormais à Burnley, Nicky Hayen cible un gardien de Pro League

22:45
Le pari Ilian Hadidi : pourquoi Feyenoord et Dévy Rigaux sont convaincus d'avoir réalisé un gros coup

Le pari Ilian Hadidi : pourquoi Feyenoord et Dévy Rigaux sont convaincus d'avoir réalisé un gros coup

22:30
Florucz et Guilherme montés sur ressort, Fuseini se précipite : les notes de l'Union contre Bodo/Glimt

Florucz et Guilherme montés sur ressort, Fuseini se précipite : les notes de l'Union contre Bodo/Glimt

22:20
Officiel : l'Olympic Charleroi ne jouera pas en Challenger Pro League cette saison !

Officiel : l'Olympic Charleroi ne jouera pas en Challenger Pro League cette saison !

21:30
Le Club de Bruges pourrait être perdant : le PSG veut négocier... à la baisse

Le Club de Bruges pourrait être perdant : le PSG veut négocier... à la baisse

21:00
Charleroi s'en sort très bien : les sanctions après le derby wallon sont connues

Charleroi s'en sort très bien : les sanctions après le derby wallon sont connues

20:30
2
Un club de Pro League se renforce avec un ancien membre du staff du Standard de Liège

Un club de Pro League se renforce avec un ancien membre du staff du Standard de Liège

20:00
Nouvelle polémique pour la FIFA : des villes réclament des comptes à Gianni Infantino

Nouvelle polémique pour la FIFA : des villes réclament des comptes à Gianni Infantino

19:30
Kyriani Sabbe, la prochaine révélation du Club de Bruges ? Ivan Leko en est convaincu

Kyriani Sabbe, la prochaine révélation du Club de Bruges ? Ivan Leko en est convaincu

19:00
OFFICIEL : L'Antwerp relance un ancien grand talent de La Gantoise

OFFICIEL : L'Antwerp relance un ancien grand talent de La Gantoise

18:52
"Il n’y a aucune pression sur eux" : le message de Vincent Kompany après la victoire du Bayern

"Il n’y a aucune pression sur eux" : le message de Vincent Kompany après la victoire du Bayern

18:00
Tout savoir sur le traditionnel Fan Day organisé par le RFC Liège ce dimanche

Tout savoir sur le traditionnel Fan Day organisé par le RFC Liège ce dimanche

17:30
📷 Le président Joan Laporta accueille Jesse Bisiwu au FC Barcelone

📷 Le président Joan Laporta accueille Jesse Bisiwu au FC Barcelone

17:13
OFFICIEL : Hervé Renard est de retour sur le banc d’une nation africaine

OFFICIEL : Hervé Renard est de retour sur le banc d’une nation africaine

17:10
Un jeune ailier de Premier League dans le viseur du Club de Bruges : une première offre refusée

Un jeune ailier de Premier League dans le viseur du Club de Bruges : une première offre refusée

16:30
"Kompany me fait passer au niveau supérieur" : un cadre du Bayern salue le travail de l’ancien Diable Rouge

"Kompany me fait passer au niveau supérieur" : un cadre du Bayern salue le travail de l’ancien Diable Rouge

16:00
OFFICIEL : Théo Defourny fait son retour dans l’un de ses anciens clubs

OFFICIEL : Théo Defourny fait son retour dans l’un de ses anciens clubs

15:40
Le début de la grande ascension ? Une excellente nouvelle officialisée pour Maarten Vandevoordt au RB Leipzig

Le début de la grande ascension ? Une excellente nouvelle officialisée pour Maarten Vandevoordt au RB Leipzig

15:05
OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges rejoint un autre club belge

OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges rejoint un autre club belge

15:00
1
Pourquoi l'arme fatale du RSC Anderlecht... vient du banc (pour le moment)

Pourquoi l'arme fatale du RSC Anderlecht... vient du banc (pour le moment)

14:30
2

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Troisième tour préliminaire (aller)
Mjällby AIF Mjällby AIF 1-2 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Ararat Erevan Ararat Erevan 2-1 NK Celje NK Celje
Hapoel Be'er Sheva Hapoel Be'er Sheva 1-0 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
Levski Sofia Levski Sofia 1-0 Kairat Almaty Kairat Almaty
Sparta Prague Sparta Prague 2-1 Lyon Lyon
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 0-0 NEC NEC
Union SG Union SG 3-3 Bodo Glimt Bodo Glimt
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 5-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Aarhus GF Aarhus GF 18:30 Sabah Sabah
Fenerbahce Fenerbahce 20:00 Sturm Graz Sturm Graz
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved