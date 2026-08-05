"Il est génial, vraiment" : Lyon a perdu, mais Loïs Openda a réussi ses débuts... et peut rager sur Tolisso

Nouveau joueur de Lyon, Loïs Openda a laissé une bonne première impression sur la pelouse du Sparta Prague au troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le Diable Rouge s'est même procuré un penalty... qu'il n'a pas pu convertir, Corentin Tolisso l'ayant finalement tiré au-dessus.

Il n'y a pas que l'Union Saint-Gilloise, qui n'a pu faire mieux qu'un partage contre Bodø/Glimt au terme d'une rencontre spectaculaire, qui disputait un troisième tour préliminaire européen, ce mardi soir. En effet, huit affiches de Ligue des Champions étaient au programme, dont un duel entre le Sparta Prague et l'Olympique Lyonnais, fraîchement rejoint par Loïs Openda, déjà titularisé.

Et le Diable Rouge, oublié de la Coupe du monde 2026, a fait forte impression. Là où on lui avait découvert des lacunes dans son jeu, en dehors de la finition, à la Juventus, l'attaquant de 26 ans a livré une première prestation de très bonne facture. C'est aussi l'avis du créateur de contenu et grand fan de l'OL, Zack Nani, qui écrivait ce mardi : "Openda est génial, vraiment. Il sort des trucs avec des demi-ballons."

Openda est génial vraiment



Il sort des trucs avec des demi ballons — Le Grand Zack (@Zack_Nani) August 4, 2026

Corentin Tolisso n'a pas laissé Loïs Openda inscrire son premier but à Lyon

Le Liégeois aurait même déjà pu ouvrir son compteur pour les Gones, après avoir lui-même provoqué un penalty à 25 minutes du terme, alors que le score était de 1-1. Mais c'est finalement le capitaine, Corentin Tolisso, qui s'en est chargé, avant d'envoyer le cuir au-dessus de la barre transversale.

Le Sparta Prague s'est finalement imposé 2-1, mais Lyon garde ses chances pour le retour, et Openda est à créditer d'une bonne première apparition, lui qui a joué les 90 minutes de la rencontre. Pour compléter le rayon belge de ce match, Malick Fofana a joué 15 minutes, tandis que Julien Duranville et Orel Mangala sont restés sur le banc.





Openda dans cette chiasse, c’est très bien. J’ai retrouvé tout ce que j’aime du joueur, joue tous les ballons, très solide dos au but. — Sofiane (@___Sofiane) August 4, 2026

L'Union n'est pas plus avancée sur son adversaire potentiel

Statu quo chez les adversaires potentiels de l'Union. L'Olympiakos et Nimègue ont en effet partagé l'enjeu dans une rencontre sans le moindre but, ce qui donne un léger avantage aux Néerlandais, qui joueront le match retour à domicile.

Dans les autres résultats, l'Ararat Arménia a battu Celje (2-1), le champion de Suède, Mjällby, s'est incliné face au Slovan Bratislava (1-2), l'Hapoel Beer Sheva est venu à bout de l'Étoile Rouge de Belgrade (1-0), le Levski a gagné contre le Kairat Almaty (1-0) et le Dinamo Zagreb n'a fait qu'une bouchée du Kauno Žalgiris (5-0).

De l'Europa League et de la Conference League, aussi

Ce mardi soir, deux rencontres d'Europa League étaient aussi au programme : Larne et Iberia 1999 se sont quittés dos à dos (0-0), tandis que les Shamrock Rovers ont battu Egnatia (3-1). En Conference League, enfin, Auda s'est imposé sur le plus petit écart face au Dinamo City.

Les tours préliminaires se poursuivent, avec deux rencontres de Ligue des Champions ce mercredi soir, dont un intéressant Fenerbahçe - Sturm Graz, une rencontre d'Europa League et deux de Conference League, dont le Panathinaïkos d'Ahmed Touba, Étienne Camara et Anass Zaroury, qui défie le CSKA 1948 Sofia.