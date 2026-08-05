La fin de Marc Overmars à l'Antwerp ? Un candidat bien connu chez nous déjà pressenti pour lui succéder

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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La fin de Marc Overmars à l'Antwerp ? Un candidat bien connu chez nous déjà pressenti pour lui succéder
Photo: © photonews
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Marc Overmars pourrait vivre sa dernière saison à l'Antwerp, lui dont le contrat expirera au terme de la saison. Toby Alderweireld est pressenti pour lui succéder, mais le Néerlandais aimerait d'abord retrouver les sommets avec le Great Old... ce qui est loin d'être gagné d'avance.

Ce mardi était une journée attendue au Bosuil : le Royal Antwerp a enfin présenté son nouvel entraîneur, l'Allemand Marvin Compper, alors que les Anversois recevront déjà Beveren pour un petit derby dans le cadre de la première journée de Jupiler Pro League, ce dimanche soir.

Aux côtés du nouveau T1 du Great Old, Marc Overmars, le directeur sportif, s'est également exprimé avant la reprise du championnat. Le Néerlandais vise grand, malgré un retard conséquent pris sur les autres équipes pendant la préparation. "Je veux à nouveau remporter des titres avec l'Antwerp. Je veux revenir me tenir sur la Grote Markt d'Anvers", a-t-il déclaré, cité par nos confrères de Het Nieuwsblad.

Overmars est heureux, avec les nouveaux propriétaires, de pouvoir participer au renouveau de l'Antwerp. Tout le monde sait cependant que celui-ci prendra du temps, puisque le retard accumulé est tel qu'il est impensable de voir le Matricule 1 se mêler à la lutte pour les premières places cette saison.

Marc Overmars vit-il sa dernière saison à l'Antwerp ?

Le temps n'est cependant pas infini pour Marc Overmars, dont le contrat expirera à la fin de la saison à l'Antwerp. "Voyons comment les prochaines semaines vont se dérouler", a répondu le directeur sportif, resté donc particulièrement évasif sur sa situation.

Selon les premières rumeurs, Toby Alderweireld, devenu un investisseur clé et un membre du consortium de repreneurs mené par Wouter Vandenhaute pour stabiliser le club après le départ de Paul Gheysens, ferait partie des candidats au poste de directeur sportif. Et on le sait, Marc Overmars était surtout un chouchou de Paul Gheysens, qui l'avait recruté au Bosuil.

"Les dernières semaines ont été difficiles, c'est pourquoi je veux désormais exclusivement me concentrer sur l'avenir. C'est une sorte d'Antwerp 2.0, un nouveau départ, et je vois de nouveaux objectifs vers lesquels travailler. Nous avons des talents très intéressants et il faudra construire une bonne base autour d'eux." Et le temps presse, avec une équipe presque complète à créer en cinq petites semaines avant la fermeture du mercato.

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