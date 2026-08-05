Le RFC Liège tiendrait son huitième renfort estival

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
| Commentaire
Le RFC Liège tiendrait son huitième renfort estival
Photo: © Walfoot.be
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le RFC Liège tiendrait son huitième transfert estival, selon nos confrères de Sudinfo. Ousmane Camara devrait prochainement être officialisé comme nouvel ailier des Sang et Marine. L’ailier droit de 20 ans quitte la Lettonie, où il évoluait depuis 2024.

Le RFC Liège a connu de nombreux départs cet été, mais beaucoup de joueurs sont également arrivés. Afonso Salambi, Nacim Dendani, Arnold Qevani, Valentin Guillaume, Naël Lawson, Ryan Ogam et Elie Ilunga Kitoko ont rejoint la formation liégeoise.

Ousmane Camara devrait être le huitième renfort estival du RFC Liège. L’ailier burkinabé de 20 ans aurait signé un contrat de deux saisons, assorti d’une année supplémentaire en option.

Encore lié au Riga FC jusqu’en 2028, le natif de Banamba était prêté au FK Auda depuis 2024. Selon Sudinfo, une agence aurait négocié directement avec les deux clubs afin de permettre au joueur de rejoindre librement Liège. Le Riga FC conserverait toutefois un pourcentage important sur une éventuelle future revente. 

Le FK Auda est un club outsider de première division lettone. En 2021, il a remporté la deuxième division et retrouvé l’élite. Il s’est depuis rapidement imposé, allant chercher des qualifications pour la Conference League. La formation lettone est venue à bout du FCSB au deuxième tour préliminaire de la Conference League. Au troisième tour préliminaire, elle s’est imposée 1-0 au match aller contre le FC Dinamo City ce mardi.

Une saison 2026-2027 avec peu de temps de jeu

La saison dernière, Ousmane Camara n’a pris part qu’à six matchs, toutes compétitions confondues, avec Auda. Au total, il compte toutefois 55 rencontres sous les couleurs du club letton, avec lequel il a inscrit cinq buts et délivré deux assists.

Ousmane Camara est un ailier droit gaucher, capable d’évoluer également comme milieu droit. Sa percussion et sa capacité à éliminer en un contre un font partie de ses principaux atouts. Il est aussi capable de proposer un jeu vertical, avec de nombreuses prises de profondeur.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Liège
Stockay-Warfusée

Plus de news

OFFICIEL : un ancien du Bayern débarque en Pro League

OFFICIEL : un ancien du Bayern débarque en Pro League

18:20
Surprise en D1 FFA : un buteur bien connu débarque à l'Olympic...un mois après avoir signé ailleurs

Surprise en D1 FFA : un buteur bien connu débarque à l'Olympic...un mois après avoir signé ailleurs

18:00
Tout était prêt avec l’Union Saint-Gilloise… mais il a refusé de signer : "Le fil rouge de ma carrière"

Tout était prêt avec l’Union Saint-Gilloise… mais il a refusé de signer : "Le fil rouge de ma carrière"

17:30
"Complètement insensé" : Bodø/Glimt s'est fait passer un savon à cause de l'Union Réaction

"Complètement insensé" : Bodø/Glimt s'est fait passer un savon à cause de l'Union

16:30
Luis Figo fustige Gianni Infantino : "Un homme capable d’un tel acte n’a pas sa place dans le football"

Luis Figo fustige Gianni Infantino : "Un homme capable d’un tel acte n’a pas sa place dans le football"

16:00
1
Anderlecht devra s'en méfier : pourquoi la star du PAOK a échoué... à l'AS Eupen

Anderlecht devra s'en méfier : pourquoi la star du PAOK a échoué... à l'AS Eupen

15:40
Orel Mangala se dirige vers un départ imminent de l’OL

Orel Mangala se dirige vers un départ imminent de l’OL

15:10
OFFICIEL : un espoir belge passé par la Juventus rejoint un club de Ligue 1

OFFICIEL : un espoir belge passé par la Juventus rejoint un club de Ligue 1

14:34
Pourquoi Romelu Lukaku ne reviendra pas cet été à Anderlecht Analyse

Pourquoi Romelu Lukaku ne reviendra pas cet été à Anderlecht

14:30
1
📷 Le RFC Seraing présente ses nouveaux maillots

📷 Le RFC Seraing présente ses nouveaux maillots

13:40
OFFICIEL : le RWDM annonce le retour d’un joueur formé au club

OFFICIEL : le RWDM annonce le retour d’un joueur formé au club

14:00
Jan Vertonghen : "Mes premières semaines à Anderlecht ont été les plus difficiles de ma carrière"

Jan Vertonghen : "Mes premières semaines à Anderlecht ont été les plus difficiles de ma carrière"

13:00
1
Un talent à polir pour Rik De Mil : La Gantoise tient un nouveau renfort offensif

Un talent à polir pour Rik De Mil : La Gantoise tient un nouveau renfort offensif

12:30
Son départ se précise : Romelu Lukaku pas convié à l'entraînement de Naples

Son départ se précise : Romelu Lukaku pas convié à l'entraînement de Naples

12:00
9
"Il revient avec une nouvelle fraîcheur" : un Unioniste prêt à faire oublier ses derniers mois difficiles Réaction

"Il revient avec une nouvelle fraîcheur" : un Unioniste prêt à faire oublier ses derniers mois difficiles

11:30
Formé en Belgique et en Espagne, ce jeune milieu de terrain attire de gros calibres européens

Formé en Belgique et en Espagne, ce jeune milieu de terrain attire de gros calibres européens

11:00
La fin de Marc Overmars à l'Antwerp ? Un candidat bien connu chez nous déjà pressenti pour lui succéder

La fin de Marc Overmars à l'Antwerp ? Un candidat bien connu chez nous déjà pressenti pour lui succéder

10:30
Il a refusé le numéro 10 : les dessous de l'arrivée de Konstantinos Karetsas au Borussia Dortmund

Il a refusé le numéro 10 : les dessous de l'arrivée de Konstantinos Karetsas au Borussia Dortmund

10:00
Ce talent du BX Brussels de Kompany en route vers un club de premier plan ?

Ce talent du BX Brussels de Kompany en route vers un club de premier plan ?

09:30
Anderlecht passe à l'attaque : une première offre formulée pour une nouvelle recrue offensive

Anderlecht passe à l'attaque : une première offre formulée pour une nouvelle recrue offensive

09:00
3
C'est fait à 99 % : René Mitongo va être rejoint par une star mondiale à Trabzonspor

C'est fait à 99 % : René Mitongo va être rejoint par une star mondiale à Trabzonspor

08:30
"Il est génial, vraiment" : Lyon a perdu, mais Loïs Openda a réussi ses débuts... et peut rager sur Tolisso

"Il est génial, vraiment" : Lyon a perdu, mais Loïs Openda a réussi ses débuts... et peut rager sur Tolisso

08:00
Première offre du PSG refusée pour Mika Godts : combien Genk pourrait récupérer grâce au transfert

Première offre du PSG refusée pour Mika Godts : combien Genk pourrait récupérer grâce au transfert

07:40
"Ce n'est pas notre genre" : comment l'Union doit retrouver ce qui fait sa force Réaction

"Ce n'est pas notre genre" : comment l'Union doit retrouver ce qui fait sa force

07:00
1
Ibrahim Salah à l'Antwerp : un pari où toutes les parties peuvent être gagnantes Analyse

Ibrahim Salah à l'Antwerp : un pari où toutes les parties peuvent être gagnantes

07:20
Le record de vente de Tzolis déjà battu ? Un club italien sous le charme de NicolòTresoldi

Le record de vente de Tzolis déjà battu ? Un club italien sous le charme de NicolòTresoldi

23:50
Jérémy Doku a suivi un traitement à base d'une substance interdite pendant le Mondial

Jérémy Doku a suivi un traitement à base d'une substance interdite pendant le Mondial

23:00
Désormais à Burnley, Nicky Hayen cible un gardien de Pro League

Désormais à Burnley, Nicky Hayen cible un gardien de Pro League

22:45
Transfert ou blessure ? David Hubert explique l'absence d'Adem Zorgane et craint pour un autre cadre

Transfert ou blessure ? David Hubert explique l'absence d'Adem Zorgane et craint pour un autre cadre

22:40
5
Le pari Ilian Hadidi : pourquoi Feyenoord et Dévy Rigaux sont convaincus d'avoir réalisé un gros coup

Le pari Ilian Hadidi : pourquoi Feyenoord et Dévy Rigaux sont convaincus d'avoir réalisé un gros coup

22:30
Tout savoir sur le traditionnel Fan Day organisé par le RFC Liège ce dimanche

Tout savoir sur le traditionnel Fan Day organisé par le RFC Liège ce dimanche

04/08
Six buts : l'Union assure le spectacle contre Bodo/Glimt mais oublie de prendre le large

Six buts : l'Union assure le spectacle contre Bodo/Glimt mais oublie de prendre le large

22:02
Florucz et Guilherme montés sur ressort, Fuseini se précipite : les notes de l'Union contre Bodo/Glimt

Florucz et Guilherme montés sur ressort, Fuseini se précipite : les notes de l'Union contre Bodo/Glimt

22:20
Promise David fait 3-2 ! Direct commenté Live

Promise David fait 3-2 ! Direct commenté

21:05
Officiel : l'Olympic Charleroi ne jouera pas en Challenger Pro League cette saison !

Officiel : l'Olympic Charleroi ne jouera pas en Challenger Pro League cette saison !

21:30
Le Club de Bruges pourrait être perdant : le PSG veut négocier... à la baisse

Le Club de Bruges pourrait être perdant : le PSG veut négocier... à la baisse

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 1
KSK Hasselt KSK Hasselt 14/08 FCV Dender EH FCV Dender EH
RFC Seraing RFC Seraing 14/08 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 15/08 Jong Genk Jong Genk
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 15/08 RSCA Futures RSCA Futures
Virton Virton 15/08 Lierse SK Lierse SK
Beerschot Beerschot 16/08 La Gantoise La Gantoise
FC Liège FC Liège 17/08 Francs Borains Francs Borains
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved