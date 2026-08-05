Le RFC Liège tiendrait son huitième renfort estival

Le RFC Liège tiendrait son huitième transfert estival, selon nos confrères de Sudinfo. Ousmane Camara devrait prochainement être officialisé comme nouvel ailier des Sang et Marine. L’ailier droit de 20 ans quitte la Lettonie, où il évoluait depuis 2024.

Le RFC Liège a connu de nombreux départs cet été, mais beaucoup de joueurs sont également arrivés. Afonso Salambi, Nacim Dendani, Arnold Qevani, Valentin Guillaume, Naël Lawson, Ryan Ogam et Elie Ilunga Kitoko ont rejoint la formation liégeoise.

Ousmane Camara devrait être le huitième renfort estival du RFC Liège. L’ailier burkinabé de 20 ans aurait signé un contrat de deux saisons, assorti d’une année supplémentaire en option.

Encore lié au Riga FC jusqu’en 2028, le natif de Banamba était prêté au FK Auda depuis 2024. Selon Sudinfo, une agence aurait négocié directement avec les deux clubs afin de permettre au joueur de rejoindre librement Liège. Le Riga FC conserverait toutefois un pourcentage important sur une éventuelle future revente.



Le FK Auda est un club outsider de première division lettone. En 2021, il a remporté la deuxième division et retrouvé l’élite. Il s’est depuis rapidement imposé, allant chercher des qualifications pour la Conference League. La formation lettone est venue à bout du FCSB au deuxième tour préliminaire de la Conference League. Au troisième tour préliminaire, elle s’est imposée 1-0 au match aller contre le FC Dinamo City ce mardi.

Une saison 2026-2027 avec peu de temps de jeu

La saison dernière, Ousmane Camara n’a pris part qu’à six matchs, toutes compétitions confondues, avec Auda. Au total, il compte toutefois 55 rencontres sous les couleurs du club letton, avec lequel il a inscrit cinq buts et délivré deux assists.

Ousmane Camara est un ailier droit gaucher, capable d’évoluer également comme milieu droit. Sa percussion et sa capacité à éliminer en un contre un font partie de ses principaux atouts. Il est aussi capable de proposer un jeu vertical, avec de nombreuses prises de profondeur.



