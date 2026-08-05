Luis Figo fustige Gianni Infantino : "Un homme capable d’un tel acte n’a pas sa place dans le football"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Luis Figo fustige Gianni Infantino : "Un homme capable d’un tel acte n’a pas sa place dans le football"
Photo: © photonews
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Luis Figo, qui soutenait autrefois Gianni Infantino lors de l’élection à la présidence de la FIFA en 2015, a désormais changé de position. Dans une lettre ouverte publiée par le Daily Mail, la légende portugaise réclame le départ du président de la FIFA.

Depuis le dévoilement du projet de Gianni Infantino visant à vendre des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés, nombreux sont ceux qui demandent la démission de l’homme fort de la FIFA, qui a d’ailleurs été contraint d’abandonner son idée. Luis Figo était un fervent soutien de Gianni Infantino en 2015, lors de l’élection à la présidence de la FIFA. Désormais, son point de vue à totalement changé.

"Infantino doit partir"

"Je pourrais écrire 10.000 mots sur les problèmes de la FIFA. Mais la solution tient en trois mots : Infantino doit partir", a-t-il clairement écrit. "J’ai aimé le football toute ma vie. J’ai été joueur professionnel pendant vingt ans. Et croyez-moi, j’ai croisé un certain nombre de personnages peu recommandables au cours de ma carrière."

Il s’est montré choqué par le projet du président de la FIFA de vendre des parts du Mondial : "Mais ce que j’ai vu être révélé ces dix derniers jours représente le comportement le plus bas, le plus trompeur et le plus lâchement motivé par l’intérêt personnel auquel j’aie jamais assisté. L’homme capable d’agir ainsi — celui qui cherche à imposer des changements aussi majeurs uniquement pour s’enrichir, lui et ses proches — appartient à une autre époque du football et ne devrait avoir aucune place dans son avenir."

Un manque de transparence et un enrichissement personnel

Luis Figo reproche à Gianni Infantino d’avoir manqué de transparence sur les risques du projet et sur les avantages financiers personnels qu’il pourrait en retirer. Il souligne également que la vente de parts de la Coupe du monde à des investisseurs priverait durablement la FIFA et ses futurs dirigeants de sa propriété.

Selon l’ancien international portugais, les cinq milliards de dollars détenus dans les réserves de la FIFA suffiraient à financer le football sans faire appel à des investisseurs privés.

"Gianni Infantino a déshonoré la fonction de président de la FIFA qu’il avait pourtant promis de revaloriser. Il a menti, trompé et cherché à servir ses propres intérêts au détriment du football qu’il est censé défendre. Il a perdu le soutien de ses principaux collaborateurs, de ses plus proches conseillers, de la grande majorité des personnes qui consacrent leur vie à ce sport et, semble-t-il, même du lauréat du Prix de la Paix de la FIFA. Il est trop tard pour sauver sa dignité, mais il n’est pas trop tard pour sauver le football. Il doit partir. Maintenant", a-t-il conclu.

Les critiques pourraient bien continuer de pleuvoir de la part de grands noms du football dans les prochains jours et les prochaines semaines. Gianni Infantino s’est mis énormément de monde à dos avec son projet de vente de parts du Mondial.

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