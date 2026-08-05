Orel Mangala se dirige vers un départ imminent de l’OL

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Orel Mangala se dirige vers un départ imminent de l’OL
Photo: © photonews
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Sans surprise, Orel Mangala semble se diriger vers un départ de l’Olympique lyonnais. Le club français souhaiterait s’en séparer rapidement. Il pourrait même probablement quitter les Gones ce mercredi selon L'Équipe.

Orel Mangala a été longuement blessé durant une grosse partie de la saison dernière en raison d’une rupture du ligament croisé. En fin de saison, il a disputé quelques rencontres avec les Gones, mais est loin d’être une pièce maîtresse de l’effectif. Son départ semble ainsi désormais se dessiner, deux ans après avoir rejoint définitivement la formation de Ligue 1 en juillet 2024.

Lors de l’exercice 2024-2025, il avait connu un prêt à Everton, où il avait pris part à un total de 22 rencontres, mais où il s’est surtout lourdement blessé avec une rupture du ligament croisé. En février 2025, il avait dû mettre prématurément un terme à sa saison. C’était un véritable coup dur pour celui qui, jusqu’alors, s’était bien installé dans l’effectif d’Everton.

Son contrat avec Lyon court encore jusqu’au 30 juin 2028. Sa valeur marchande est actuellement estimée à neuf millions d’euros selon Transfermarkt. Des clubs comme Besiktas et Bologne feraient notamment partie des équipes intéressées.

Orel Manga est resté sur le banc ce mardi

Ce mardi, le natif de Bruxelles est resté sur le banc lors de la défaite de Lyon face au Sparta Prague (2-1) au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. À noter que dans cette rencontre, Loïs Openda a fait ses débuts avec l’OL en tant que titulaire et Malick Fofana est entré en jeu à 15 minutes de la fin. Julien Duranville est, quant à lui, resté sur le banc comme Orel Mangala.

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Quatre Belges évoluent ainsi du côté de Lyon, mais ils ne devraient très prochainement plus être que trois. Malick Fofana devrait, quant à lui, rester au club, tout comme Julien Duranville et Loïs Openda, évidemment, qui viennent d’arriver.

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