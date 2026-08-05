Pourquoi Romelu Lukaku ne reviendra pas cet été à Anderlecht

Romelu Lukaku ne devrait pas rester au Napoli, et des rumeurs font état d'un intérêt d'Atlanta United. Les supporters d'Anderlecht sont frustrés : certains pensent que c'est le moment idéal pour que l'enfant de Neerpede revienne au bercail. Ce n'est cependant pas pour tout de suite.

C'est presque devenu un marronnier, une question qu'on lui pose à chaque interview, chaque conférence de presse : "Romelu, quand reviendras-tu au RSC Anderlecht ?". Sous chaque post du Diable Rouge sur les réseaux sociaux, des hordes de supporters du Sporting le supplient de revenir. Des attentes que Lukaku attise lui-même en affirmant, à chaque fois, qu'il reviendra au club.

La dernière fois, c'était en mai dernier, avant la Coupe du Monde 2026 : Romelu Lukaku répétait son intention claire de porter une dernière fois le maillot d'Anderlecht avant la fin de sa carrière, et ce, avant d'être trop vieux pour apporter quelque chose.

Lukaku peut-il revenir dès cet été à Anderlecht ?

"Tout le monde sait que je reviendrai un jour. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Marc Coucke le sait, je lui ai donné le plan et le calendrier", révélait Lukaku dans Het Laatste Nieuws à l'époque. Il écartait cependant un retour dès cet été, affirmant que l'on verrait "après la saison prochaine".

© photonews

Pourtant, alors que Lukaku semble sur le point de quitter le Napoli cet été, les supporters du RSCA semblent perplexes : s'il veut tant rentrer au bercail, pourquoi ne pas signer dès cet été ? Maintenant que Michael Verschueren et Jean Kindermans, qu'il apprécie tant (il l'a répété en conférence de presse durant le Mondial), sont de retour, qu'est-ce qui l'empêche de revenir ?

L'agent de Lukaku, Federico Pastorello, a donné un élément de réponse dans une autre interview : à ses yeux, son client "a toujours sa place au plus haut niveau". Et le championnat de Belgique n'est pas le plus haut niveau. On peut le concevoir... sauf qu'après une saison à 62 minutes de jeu, les offres sur la table de Romelu Lukaku ne viennent pas du top européen. La dernière rumeur le concernant l'envoie à Atlanta United, lanterne rouge de la Conférence Est de MLS. Le "plus haut niveau", c'est probablement fini pour lui.



Lire aussi… Son départ se précise : Romelu Lukaku pas convié à l'entraînement de Naples›

Alors pourquoi signer en MLS plutôt qu'en Belgique ? Les raisons sont multiples. La première, et ce n'est pas un détail, c'est que Lukaku a souvent parlé de finir sa carrière à Anderlecht. Revenir à Bruxelles, s'y installer, être impliqué sur le terrain mais peut-être, aussi, en-dehors afin d'assurer une transition quand il raccrochera les crampons. Un peu comme Vincent Kompany l'a fait. Romelu veut devenir entraîneur : l'exemple de Kompany est inspirant. Nous en avions parlé durant la Coupe du Monde.

Les supporters d'Anderlecht doivent rester patients

Romelu Lukaku n'a "que" 33 ans : même s'il a commencé très jeune, on peut imaginer qu'il continuera jusqu'à ses 35 ou 36 ans, en adaptant peut-être son style, son temps de jeu. Même le Lukaku diminué de la dernière Coupe du Monde était un enfer pour les défenseurs en montant au jeu en fin de match. Pour le championnat de Belgique, avec du rythme, il peut certainement amener beaucoup à Anderlecht dans un an ou deux.

C'était d'ailleurs la temporalité évoquée par Lukaku : la fin de saison 2026-2027 comme première date potentielle de retour au Parc Astrid. Rien n'a changé : que cette saison se passe au Napoli ou ailleurs n'a rien à voir avec les plans du meilleur buteur des Diables Rouges. Romelu a toujours parlé de la MLS comme d'un championnat qu'il aimerait découvrir : c'est probablement sa dernière chance de le faire.

Et bien sûr, il y a l'aspect financier, ou plutôt les aspects financiers. Celui du salaire tout d'abord : Atlanta United a des moyens que n'a pas Anderlecht, et paiera Romelu Lukaku mais aussi son entourage (un joueur ne décide jamais seul, et les agents de Lukaku aimeraient certainement eux aussi un dernier gros contrat) rubis sur ongle.

Celui du montant de transfert ensuite : Naples n'est pas un club avec lequel il est facile de négocier. Espérer que Lukaku soit libéré ou bradé pour services rendus, c'est ne pas connaître Aurelio De Laurentiis. Cet été, il faudra probablement payer 15 à 20 millions d'euros pour s'offrir les services du Belge, et jamais le RSCA ne pourra se le permettre.

Anderlecht doit prouver à Lukaku qu'il est sur la bonne voie

Le dernier élément à prendre en compte est l'ambition débordante de Romelu lui-même. Lukaku ne veut revenir à Anderlecht que pour une chose : jouer le titre. Or, même avec lui, le noyau des Mauves cet été ne serait probablement pas encore taillé pour y parvenir. Les attentes pesant sur ses épaules seraient énormes, et ce alors qu'il n'a pas encore le rythme nécessaire pour y répondre.

L'objectif de Michael Verschueren et Antoine Sibierski est donc clair cette saison : prouver à Lukaku que le club est sur la bonne voie, et que dans un an, voire dès cette saison si les choses se passent mieux que prévu, il peut être un véritable candidat au titre. Seulement alors, Romelu Lukaku pourrait revenir par la grande porte...