Première offre du PSG refusée pour Mika Godts : combien Genk pourrait récupérer grâce au transfert

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L'Ajax a repoussé la première offre du PSG pour Mika Godts. Le club néerlandais réclame plus de 60 millions d'euros pour son ailier belge, qui a déjà trouvé un accord de principe avec les Parisiens. Genk, de son côté, suit la situation avec attention.