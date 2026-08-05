Son départ se précise : Romelu Lukaku pas convié à l'entraînement de Naples



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Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Actuellement courtisé par Atlanta United, cercle de Major League Soccer, Romelu Lukaku attend toujours l'appel du pied d'un club issu d'un des grands championnats européens. Il ne s'entraîne, en tout cas, plus avec Naples.



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