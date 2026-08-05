"Son inscription est bien régulière" : souci administratif inattendu pour Leandro Trossard en Turquie

Scott Crabbé, journaliste football
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"Son inscription est bien régulière" : souci administratif inattendu pour Leandro Trossard en Turquie
Photo: © photonews
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Leandro Trossard prend ses marques à Besiktas. Mais le Diable Rouge ne sera pas de la partie demain contre Hradec Králové pour la manche aller du 3e tour qualificatif d'Europa League. Par manque d'entraînement ? Oui, mais surtout par manque de licence.

Après le grand tournoi où il aura paradoxalement le plus convaincu avec les Diables Rouges, le Limbourgeois a quitté Arsenal. Revenu de ses vacances post-Mondial, Trossard a repris les entraînements lundi.

Comme pour Joaquin Seys, Brandon Mechele et Hans Vanaken, l'obejectif est d'être opérationnel au plus vite. Et cela tombe bien, car Besiktas joue déjà son avenir européen jeudi. Et avec le recrutement opéré, la pression est déjà maximale.

Un obstacle administratif imprévu

Pourtant, Trossard ne pourra pas être mobilisé. N'ayant pas encore obtenu sa licence, il ne pourra pas être inscrit sur la liste UEFA. Un contretemps bien embêtant. Le président Serdal Adali a été invité à s'expliquer sur le cas de sa nouvelle recrue.

"L’inscription de Leandro Trossard est parfaitement régulière ! Tout a été réglé hier soir. Nous attendons les documents officiels d’Angleterre. Il ne jouera pas le premier match, mais nous espérons qu’il sera prêt pour le second", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Leandro Trossard, un sujet de discussion quotidien au Besiktas

Adali est également revenu sur une scène assez insolite lors de la présentation de Trossard il y a quelques semaines : "Tout le monde a commenté mon expression faciale lorsque des chants à la gloire de Mohamed Salah (qui n'a finalement pas signé, préférant s'engager avec Trabzonspor), mais la vérité est que je n'avais même pas entendu ce que les supporters chantaient, c'était totalement spontané".

Remplacé par un certain Christos Tzolis à Londres, Trossard est très attendu par son nouvel entraîneur, Vincenzo Montella : "Je suis très heureux qu'il nous ait rejoints. Il est enfin arrivé. Nous l'attendions avec impatience. Il n'a participé qu'à deux séances d'entraînement jusqu'à présent mais nous apportera assurément de la qualité et de l'expérience à notre équipe. J'ai hâte de travailler avec lui et de le voir sur le terrain".

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