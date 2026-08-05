Surprise en D1 FFA : un buteur bien connu débarque à l'Olympic...un mois après avoir signé ailleurs

L'Olympic Charleroi a officialisé cette après-midi la venue de Tyron Crame. L'attaquant de 24 ans avait pourtant quitté Tubize-Braine pour le championnat luxembourgeois cet été. Un renfort de choix pour les Dogues dans leur requête de retour au premier plan en D1 FFA.

La saison dernière, Tyron Crame a marqué la D1 FFA en inscrivant 13 buts en 30 matchs. Son réalisme dans le rectangle adverse a contribué au bel exercice de Tubize-Braine, qui s'est encore imposé comme un candidat à la montée en D1B, finalement en vain.

Devancé par Virton, Tubize a vu son buteur quitté le Stade Leburton pour le Luxembourg. Les transferts de la D1 Amateurs vers la BGL League luxembourgeoise ne sont pas rares, Crame a ainsi rejoint Geordan Dupire, Roman Ferber, Toufik Zeghdane et Mehdi Terki à l'Attert Bissen, champion à la surprise générale.

Trois matchs au Luxembourg et puis s'en va

Avec ce titre, Bissen offrait à Crame la perspective de disputer les préliminaires européens. L'ancien de la Louvière (RAAL et La Louvière-Centre) ou encore de l'Union Namur a disputé deux rencontres : le premier tour préliminaire de Ligue des Champions contre les Féringiens de Klaksvík et le deuxième tour préliminaire de Conférence League contre les Hongrois du FC Györ.

L'aventure européenne de Bissen est désormais terminée...et l'aventure luxembourgeois de Crame aussi. Notre compatriote n'aura finalement pas disputé le moindre match de championnat qu'il opère déjà son retour en D1 Amateurs à la surprise générale.

Le dixième renfort carolo de l'été, une tête connue de D1 FFA

C'est l'Olympic Charleroi qui s'est assuré ses services. Crame sera donc l'une des têtes de gondole des Dogues, désireux de rebondir après leur saison catastrophique en D1B. Dante Brogno attire ainsi un profil qui connaît parfaitement la série et qui a le sens du but pour renforcer le noyau mis à disposition de Kevin Caprasse. Suffisant pour permettre au club de retrouver le football professionnel ? Réponse dans les prochains mois.



