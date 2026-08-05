Un espoir belge passé par la Juventus convoité par un club de Ligue 1

Fabien Chaliaud, journaliste football
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Un espoir belge passé par la Juventus convoité par un club de Ligue 1
Photo: © photonews
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Joseph Nonge, qui évolue à Kocaelispor en Turquie, pourrait évoluer en Ligue 1 cette saison. Le Stade Brestois négocie actuellement pour un transfert définitif.

Lancé en Serie A sous les couleurs de la Juventus par Massimiliano Allegri en janvier 2024, lors d'un match contre Salernitana où il est entré pour 9 minutes, Joseph Nonge n'a pas vu sa carrière décoller vers les sommets qu'il espérait. Formé au sein de "Bianconeri" qui ne sont pas habitués à donner une vraie chance aux jeunes, et certainement quand ils ne sont pas des talents d'exception, le jeune belge a dû s'exiler pour prendre son envol.

Après des passages en prêt à Troyes, en Ligue 2 française, et au Servette Genève, en D1 Suisse, Nonge a signé librement la saison dernière à Kocaelispor, cercle de la Süper Lig turque. Sous ses nouvelles couleurs, il a joué 25 matchs, soit le total le plus important dans sa jeune carrière.

De quoi attirer l'attention de clubs plus huppés puisque le Stade Brestois 29 aurait coché son nom afin de renforcer son entrejeu. Selon Sacha Tavolieri, les discussions sur un éventuel transfert définitif du jeune milieu de terrain belge seraient déjà engagées.

Un milieu belge au profil recherché

Âgé de 21 ans, Joseph Nonge a été considéré comme l’un des talents prometteurs de la nouvelle génération belge. Formé notamment à Anderlecht avant de poursuivre son développement à la Juventus, le milieu défensif possède un profil moderne : récupérateur de ballons, capable de casser des lignes grâce à sa qualité technique, tout en apportant de l’impact dans les duels.

Brest veut continuer à miser sur les jeunes talents

Après plusieurs recrutements réussis de joueurs à potentiel, le Stade Brestois semble vouloir poursuivre cette stratégie. Le club breton s’est régulièrement appuyé sur des profils jeunes capables de progresser rapidement et de prendre de la valeur. Une arrivée de Joseph Nonge s'inscrirait parfaitement dans cette philosophie.

Du côté brestois, l’objectif serait de convaincre le milieu belge que la Ligue 1 peut être la meilleure étape pour poursuivre sa progression.

Les négociations seraient d'ailleurs en bonne voie puisque selon Sacha Tavolieri, une annonce officielle pourrait avoir lieu très prochainement. 

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