Un espoir belge passé par la Juventus signe dans un club de Ligue 1



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Deviens fan de Kocaelispor! 0 Joseph Nonge, qui évolue à Kocaelispor en Turquie, pourrait évoluer en Ligue 1 cette saison. Le Stade Brestois négocie actuellement pour un transfert définitif.



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