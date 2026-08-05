Un talent à polir pour Rik De Mil : La Gantoise tient un nouveau renfort offensif

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un talent à polir pour Rik De Mil : La Gantoise tient un nouveau renfort offensif
Photo: © photonews
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Un nouvel ailier à La Gantoise, ce qui manquait dans l'effectif de Rik De Mil. Passé par le centre de formation de Chelsea pendant huit ans, Kyrell Wilson arrive en provenance de Swansea et va renforcer le secteur offensif des Buffalos.

La Gantoise tient une nouvelle recrue. Le club buffalo recrute Kyrell Wilson, qui a signé un contrat de quatre ans et qui est donc lié au club jusqu'au 30 juin 2030. L'ailier droit anglais de 21 ans arrive en provenance de Swansea et a été officialisé ce mercredi.

Kyrell Wilson est un pur produit du centre de formation de Chelsea, où il a passé huit ans. En 2021, à seulement 16 ans, il rejoignait Swansea City, où il est passé par les U18 puis les U21. Il quitte désormais l’équipe réserve de Swansea pour La Gantoise, afin d'essayer de s'imposer en équipe première.

Kyrell Wilson, ancien jeune de Chelsea, signe à La Gantoise en provenance de Swansea

La saison dernière, le jeune joueur était prêté au sein du club écossais de Falkirk pour y engranger de l'expérience au plus haut niveau. Il débarque donc désormais à la Planet Group Arena, où il pourra continuer à se développer grâce à sa vitesse et à ses qualités offensives.

Wilson Kyrell
© photonews

Dans le communiqué publié par le club buffalo, Rik De Mil s'est montré ravi de son arrivée. "Kyrell est un jeune joueur avec beaucoup de potentiel. À La Gantoise, il peut franchir un nouveau cap dans sa carrière et associer davantage ses qualités physiques à de l’efficacité."

Un nouvel élement rapide pour Rik de Mil, qui doit lui apprendre l'efficacité

Le directeur sportif, Kjeld Fort, s'est également exprimé sur son arrivée. "Il est rapide, fort et prêt à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. De cette façon, nous continuons à bâtir un noyau équilibré, alliant expérience et jeunes talents."

Un ailier droit de formation, un profil qui manquait un peu dans l'effectif de Rik de Mil, qui comporte des ailiers gauche avec Momodou Sonko, El Hadji Seck, et un paquet d'avant-centre avec Wilfried Kanga, Max Dean, Josué Vergara, Hyllarion Goore, Moctar Diop ou encore Ibrahima Cissé.

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