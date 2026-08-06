📷 Les larmes n'ont pas de couleur : le magnifique geste des supporters anderlechtois au PAOK

Ce soir, Anderlecht joue à Thessalonique pour espérer poursuivre l'aventure en Europa League. Cette rencontre face au PAOK est déjà marquée par un magnifique geste des supporters anderlechtois présents en Grèce.

Vu l'enfer promis par le PAOK aux Anderlecht dans leur stade de Touma, c'est surtout autour des supporters grecs que l'attention est focalisée pour cette rencontre. Il faut dire que leur réputation à domicile est souvent enrichie par des soirées mémorables.

Anderlecht solidaire

Mais ce soir, ce sont bien les Anderlechtois qui se sont fait remarquer. Et contrairement à ce que l'on a connu dans des déplacements européens récents (on pense notamment aux débordements constatés à l'Athletic Bilbao), c'est dans le sens positif. Et dans ces cas-là, on en parle avec d'autant plus de plaisir.

'Plaisir' n'est toutefois peut-être pas le terme le plus approprié. Car le contexte n'est pas des plus festifs. Les supporters mauves ont en effet déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue commémorant les sept supporters du PAOK décédés dans un accident de la route en janvier.

Le PAOK toujours sous le choc

L'accident s'était produit à l'occasion d'un déplacement du PAOK à l'Olympique Lyonnais l'hiver dernier. Le minibus qui transportait dix supporters de la Grèce vers la France était entre en collision avec un poids lourd dans le comté de Timis, dans l’ouest de la Roumanie. Sept des dix jeunes supporters sont décédés sur le coup, endeuillant le football grec.



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Anderlecht a honoré leur mémoire dans la journée, un geste très apprécié chez leurs hôtes. Plus que jamais, les larmes n'ont pas de couleur. Même si cela n'empêchera pas les supporters du PAOK de tout faire pour déstabiliser les joueurs mauves. Comme l'auraient voulu leurs frères disparus. Les 130 supporters du Sporting partis en Grèce pour encourager leur équipe auront fort à faire pour se faire entendre. A moins qu'un but rapide ne les aident à se mettre en voix comme à Hammarby...