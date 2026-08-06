Anderlecht a bel et bien retrouvé son bleu de travail : "On a fait un match d'hommes"

Anderlecht est à la fête après sa victoire 0-1 au PAOK. Même si tout reste encore à faire, les Mauves peuvent se féliciter de la maturité affiché dans l'enfer noir de Toumba. Giulian Biancone s'est présenté avec le sourire en zone mixte.

Anderlecht s'attendait légitimement à une ambiance très chaude, elle a été refroidie après 16 secondes par le but de Mihajlo Cvetkovic. Même si les Mauves se sont occasionnés plusieurs frayeurs sur les raids de Yiánnis Konstantélias (dont ce penalty repoussé par Colin Coosemans), la victoire est au bout.

Anderlecht a parfois plié mais n'a pas rompu

"On a fait un gros match, marqué par cette ouverture de jeu précoce. Et pourtant, ce n'est jamais facile de garder un score pendant 90 minutes", se félicité Giulian Biancone, auteur d'un solide match défensivement, au micro de Sporza.

"C'était un vrai match de boxe. On leur a mis un gros coup d'entrée de jeu, ensuite on est restés dans nos cordes, on a paré tous leurs coups et on va dire qu'on a gagné au poings. Mais il faut rester humbles, on a vu que c'était une très bonne équipe, on a beaucoup subi", poursuit le Français.

Biancone fier de ses coéquipiers

Sa comparaison n'est pas anodine : Anderlecht a mis son bleu de travail. "On a joué un vrai match d'hommes. Les jeunes ont fait preuve de beaucoup de maturité. Je suis fier de l'équipe. Beaucoup m'avaient dit que j'arrivais dans un groupe qui n'était pas prêt. Nous les avons fait taire : ce match montre tout le contraire. Nous avons fait taire ceux qui disaient que nous étions trop jeunes".

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Le tout est maintenant de ne pas se croire déjà qualifié. A entendre Biancone, il n'y a pas de danger à ce niveau-là dans le groupe : "Ce n'est que la première mi-temps de cette double confrontation. La deuxième sera aussi dure et même encore plus. On compte sur le Lotto Park pour nous pousser. Mais on va déjà se concentrer sur le match de ce week-end contre La Louvière".