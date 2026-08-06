Bruges doit changer ses habitudes : "La question centrale, du conseil d’administration à la femme de ménage"

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Bruges doit changer ses habitudes : "La question centrale, du conseil d’administration à la femme de ménage"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Demain soir, le Club de Bruges aura, en tant que champion en titre, l'honneur d'ouvrir la saison de Pro League avec la réception de Courtrai. Ivan Leko a ainsi repris ses bonnes habitudes en préfaçant la rencontre en conférence de presse.

Le Club de Bruges a repris sa couronne des mains de l'Union Saint-Gilloise le printemps dernier. Mais de l'équipe qui a été sacrée sur le terrain de Malines, plusieurs joueurs manquent à l'appel.

Ivan Leko a lui-même commencé sa conférence de presse en faisant le compte lui-même : "Onyedika, Sandra et Campbell viennent à peine de partir. Tzolis et Stankovic nous ont eux aussi quittés. Avec la blessure d’Ordonez, on a encore perdu un joueur à 40 millions d’euros. Il ne jouera certainement pas dans les semaines à venir. Un transfert ? On ne sait pas".

La préparation l'a montré, Bruges n'est pas encore prêt

"Vanaken, Seys et Mechele ne s’entraînent avec nous que depuis un peu plus d’une semaine après la Coupe du monde. Additionnez tout ça… Donc non, on n’est pas encore prêts", assure l'entraîneur croate, cité par Het Nieuwsblad.

Avec Yann Sommer, Lee Han-Beom, Charlie Potts, Andrej Vasovic et Cheveyo Tsawa, Leko a pourtant reçu de la qualité : "Je suis enthousiaste quant à leurs performances. Ce sont les joueurs que nous recherchions. Ils sont prêts, ont le bon âge et possèdent puissance et qualité. Je suis ravi de ce que je vois".

Un été complet pour permettre à Leko de lancer sa deuxième saison

Maintenant, il faut que la sauce prenne : "Nous devons à nouveau façonner une équipe encore meilleure que celle qui a été championne. C’est ma responsabilité et celle du staff. Cela demandera au moins encore quelques semaines d’entraînement.”

"On a encore besoin de renforts à certains postes, parce qu’à l’heure actuelle, l’équilibre n’est pas suffisant. Alors est-ce qu’on est meilleurs ou moins bons que la saison passée ? Very hard to say", estime Leko.

Plus question de bacler la phase classique en attendant les Playoffs

Autre paramètre à prendre en compte, la disparition des Playoffs, qui ont plus d'une fois permis au club de faire la différence dans la dernière ligne droite de la saison. Cette fois, plus question de tout miser là-dessus.

Les Brugeois en sont bien conscients : “C’est ça la question cruciale. On en parle tous les jours. Pour nous, la Champions League commence déjà vendredi contre Courtrai. On a besoin tout de suite de cette ambiance, de cet engagement et de cette qualité. Si cette année tu brilles à nouveau en Europe, mais que tu dois rattraper sept points sur le leader en championnat, c’est terminé. À nous de le marteler chaque jour".

Ce ne sont pas des paroles en l'air : "On ne se contente pas d’en parler ; on y travaille sans relâche. Du conseil d’administration à la femme de ménage : tout le monde doit désormais s’y conformer. Pour moi, rien ne change, car je m’y consacre entièrement. Mais c’est à moi de les convaincre".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
KV Courtrai

Plus de news

Courtrai fonce sur une piste aussi suivie par Charleroi

Courtrai fonce sur une piste aussi suivie par Charleroi

23:10
Roméo Lavia franchit enfin un cap important à Chelsea, Xabi Alonso souligne son importance

Roméo Lavia franchit enfin un cap important à Chelsea, Xabi Alonso souligne son importance

23:50
Menée rapidement au score par Westerlo, l'Union déroule en deuxième période (1-5)

Menée rapidement au score par Westerlo, l'Union déroule en deuxième période (1-5)

22:51
Une grosse demi-heure pour la première de Tielemans à Manchester United, les fans emballés

Une grosse demi-heure pour la première de Tielemans à Manchester United, les fans emballés

23:30
Le Cercle Bruges passe à côté d'un renfort, malgré une offre de 4 millions d'euros

Le Cercle Bruges passe à côté d'un renfort, malgré une offre de 4 millions d'euros

22:11
"Un match qu'on devait toujours gagner" : la déception de Vincent Euvrard après Standard - Cercle de Bruges Interview

"Un match qu'on devait toujours gagner" : la déception de Vincent Euvrard après Standard - Cercle de Bruges

21:40
2
Doublé d'Ayensa, d'autres Rouches dans le dur : les notes du Standard après le partage face au Cercle Analyse

Doublé d'Ayensa, d'autres Rouches dans le dur : les notes du Standard après le partage face au Cercle

21:00
2
Clement et Hayen poursuivent leur parcours en League Cup, non sans difficultés

Clement et Hayen poursuivent leur parcours en League Cup, non sans difficultés

21:50
Satisfait de l'accord avec DAZN, Georges-Louis Bouchez veut revoir la gouvernance du football belge

Satisfait de l'accord avec DAZN, Georges-Louis Bouchez veut revoir la gouvernance du football belge

21:20
3
Coup de froid à Sclessin : le Standard, puni en fin de match, perd ses premiers "bêtes" points face au Cercle

Coup de froid à Sclessin : le Standard, puni en fin de match, perd ses premiers "bêtes" points face au Cercle

20:14
Un jeune Louvaniste dans le viseur du champion des Pays-Bas

Un jeune Louvaniste dans le viseur du champion des Pays-Bas

20:00
Le dénouement de la saga ? Romelu Lukaku aurait donné son feu vert au projet du Fenerbahçe

Le dénouement de la saga ? Romelu Lukaku aurait donné son feu vert au projet du Fenerbahçe

20:30
12
Genk se déforce mais cible trois profils bien précis

Genk se déforce mais cible trois profils bien précis

19:00
Un match et déjà le nouveau chouchou du Club de Bruges ? Le Jan Breydel a scandé son nom

Un match et déjà le nouveau chouchou du Club de Bruges ? Le Jan Breydel a scandé son nom

10:30
Un ancien meilleur buteur de Pro League bientôt dans un club du subtop espagnol ?

Un ancien meilleur buteur de Pro League bientôt dans un club du subtop espagnol ?

19:30
Mons prolonge l'un de ses cadres jusqu'en 2028

Mons prolonge l'un de ses cadres jusqu'en 2028

18:30
Un Marseille sans le sou sur la piste d'un attaquant gantois

Un Marseille sans le sou sur la piste d'un attaquant gantois

18:00
Le Standard a manqué de fonds pour attirer l'un des transferts anderlechtois de l'été

Le Standard a manqué de fonds pour attirer l'un des transferts anderlechtois de l'été

17:30
4
Ivan Leko dérangé par la situation du Club de Bruges : "J'attends septembre avec impatience"

Ivan Leko dérangé par la situation du Club de Bruges : "J'attends septembre avec impatience"

09:00
Genk va s'offrir un international passé par la RAAL

Genk va s'offrir un international passé par la RAAL

16:30
Lionel Messi endeuillé

Lionel Messi endeuillé

17:00
Anderlecht prolonge l'un de ses jeunes talents, et presque héros de l'Euro U17, pour trois ans

Anderlecht prolonge l'un de ses jeunes talents, et presque héros de l'Euro U17, pour trois ans

15:30
1
Encore une recrue pour le RWDM qui s'offre un milieu offensif

Encore une recrue pour le RWDM qui s'offre un milieu offensif

16:00
Un joueur de la RAAL en partance pour un géant marocain ?

Un joueur de la RAAL en partance pour un géant marocain ?

15:00
12 millions d’euros : le Club de Bruges boucle le deuxième plus gros transfert de son histoire

12 millions d’euros : le Club de Bruges boucle le deuxième plus gros transfert de son histoire

10:36
Le Cercle à Sclessin, un mauvais souvenir à évacuer d'entrée pour le Standard, qui lance sa saison ce samedi

Le Cercle à Sclessin, un mauvais souvenir à évacuer d'entrée pour le Standard, qui lance sa saison ce samedi

14:20
Une cible d'Anderlecht va-t-elle rejoindre Orel Mangala à Getafe ?

Une cible d'Anderlecht va-t-elle rejoindre Orel Mangala à Getafe ?

14:40
Encore loin d'être à 100%...et pourtant : le Club de Bruges lance le championnat par une victoire

Encore loin d'être à 100%...et pourtant : le Club de Bruges lance le championnat par une victoire

07/08
Un ancien joueur de Pro League se rapproche du PSG

Un ancien joueur de Pro League se rapproche du PSG

13:30
Énorme surprise : Liverpool va se faire prêter un cadre du Barça

Énorme surprise : Liverpool va se faire prêter un cadre du Barça

12:30
"De 25 millions d'euros à neuf millions" : Marc Wilmots confirme le redressement du Standard

"De 25 millions d'euros à neuf millions" : Marc Wilmots confirme le redressement du Standard

11:00
Un club de Ligue 1 et un club de Serie A se disputent un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise

Un club de Ligue 1 et un club de Serie A se disputent un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise

11:30
La patte Antoine Sibierski : un joueur prêté par Anderlecht interdit d'affronter les Mauves

La patte Antoine Sibierski : un joueur prêté par Anderlecht interdit d'affronter les Mauves

10:00
Un renfort de Premier League au KV Malines ? Un accord a été trouvé

Un renfort de Premier League au KV Malines ? Un accord a été trouvé

09:30
Gianni Infantino de nouveau visé par une polémique : une affaire embarrassante refait surface

Gianni Infantino de nouveau visé par une polémique : une affaire embarrassante refait surface

08:30
1
Proche du PSG, un Diable Rouge était suivi de très près par le Barça et le Bayern

Proche du PSG, un Diable Rouge était suivi de très près par le Barça et le Bayern

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 13:30 KV Malines KV Malines
Charleroi Charleroi 16:00 OH Louvain OH Louvain
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 18:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 19:15 SK Beveren SK Beveren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved