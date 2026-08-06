Bruges doit changer ses habitudes : "La question centrale, du conseil d’administration à la femme de ménage"

Demain soir, le Club de Bruges aura, en tant que champion en titre, l'honneur d'ouvrir la saison de Pro League avec la réception de Courtrai. Ivan Leko a ainsi repris ses bonnes habitudes en préfaçant la rencontre en conférence de presse.

Le Club de Bruges a repris sa couronne des mains de l'Union Saint-Gilloise le printemps dernier. Mais de l'équipe qui a été sacrée sur le terrain de Malines, plusieurs joueurs manquent à l'appel.

Ivan Leko a lui-même commencé sa conférence de presse en faisant le compte lui-même : "Onyedika, Sandra et Campbell viennent à peine de partir. Tzolis et Stankovic nous ont eux aussi quittés. Avec la blessure d’Ordonez, on a encore perdu un joueur à 40 millions d’euros. Il ne jouera certainement pas dans les semaines à venir. Un transfert ? On ne sait pas".

La préparation l'a montré, Bruges n'est pas encore prêt

"Vanaken, Seys et Mechele ne s’entraînent avec nous que depuis un peu plus d’une semaine après la Coupe du monde. Additionnez tout ça… Donc non, on n’est pas encore prêts", assure l'entraîneur croate, cité par Het Nieuwsblad.

Avec Yann Sommer, Lee Han-Beom, Charlie Potts, Andrej Vasovic et Cheveyo Tsawa, Leko a pourtant reçu de la qualité : "Je suis enthousiaste quant à leurs performances. Ce sont les joueurs que nous recherchions. Ils sont prêts, ont le bon âge et possèdent puissance et qualité. Je suis ravi de ce que je vois".

Un été complet pour permettre à Leko de lancer sa deuxième saison

Maintenant, il faut que la sauce prenne : "Nous devons à nouveau façonner une équipe encore meilleure que celle qui a été championne. C’est ma responsabilité et celle du staff. Cela demandera au moins encore quelques semaines d’entraînement.”





"On a encore besoin de renforts à certains postes, parce qu’à l’heure actuelle, l’équilibre n’est pas suffisant. Alors est-ce qu’on est meilleurs ou moins bons que la saison passée ? Very hard to say", estime Leko.

Plus question de bacler la phase classique en attendant les Playoffs

Autre paramètre à prendre en compte, la disparition des Playoffs, qui ont plus d'une fois permis au club de faire la différence dans la dernière ligne droite de la saison. Cette fois, plus question de tout miser là-dessus.

Les Brugeois en sont bien conscients : “C’est ça la question cruciale. On en parle tous les jours. Pour nous, la Champions League commence déjà vendredi contre Courtrai. On a besoin tout de suite de cette ambiance, de cet engagement et de cette qualité. Si cette année tu brilles à nouveau en Europe, mais que tu dois rattraper sept points sur le leader en championnat, c’est terminé. À nous de le marteler chaque jour".

Ce ne sont pas des paroles en l'air : "On ne se contente pas d’en parler ; on y travaille sans relâche. Du conseil d’administration à la femme de ménage : tout le monde doit désormais s’y conformer. Pour moi, rien ne change, car je m’y consacre entièrement. Mais c’est à moi de les convaincre".