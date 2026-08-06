Ce nouveau joueur du Club de Bruges pourrait devenir l’une des révélations de Pro League

Ce nouveau joueur du Club de Bruges pourrait devenir l’une des révélations de Pro League
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le Club de Bruges a décidé de miser gros sur Andrej Vasovic. Considéré comme l’un des grands talents de sa génération (2007), il pourrait déjà obtenir du temps de jeu cette saison. L’avant-centre de 18 ans est arrivé chez les Blauw en Zwart cet été.

Le Club de Bruges n'a pas simplement recruté un attaquant supplémentaire avec Andrej Vasovic. L'attaquant suisse de 18 ans, d'origine serbe, est considéré depuis plusieurs années comme l'un des plus grands talents offensifs de Suisse. Derrière Nicolò Tresoldi et Romeo Vermant, il devrait être le troisième attaquant dans la hiérarchie cette saison et grappiller ses premières minutes avec l'équipe première. Au Club de Bruges, on est convaincu qu'il possède le potentiel pour devenir, à terme, un numéro neuf complet.

Un talent qui a explosé sur le tard

Vasovic a grandi en Suisse et a été formé au FC Baar, à Zug 94, puis au FC Lucerne. Longtemps considéré comme un grand espoir, il n'a véritablement explosé que la saison dernière.

En début de saison, il n'a reçu que peu d'opportunités avec l'équipe première de Lucerne. Mais au fil des mois, la situation a complètement changé. À partir du printemps, il s'est mis à marquer avec une régularité impressionnante. Au total, il a inscrit sept buts en Super League suisse, un excellent bilan pour un joueur de 18 ans qui n'était pourtant pas titulaire en début d'exercice.

Cette progression fulgurante a rapidement attiré l'attention de plusieurs clubs étrangers. Le Club de Bruges a agi rapidement en déboursant environ six millions d'euros pour l'attirer au Jan Breydel. Pour le FC Lucerne, il s'agit de l'un des plus gros transferts sortants de son histoire.

Fait marquant, le Club de Bruges ne le considère pas comme un joueur qui devra patienter plusieurs saisons avant d'éclore. En interne, le club estime qu'il doit déjà obtenir du temps de jeu avec l'équipe première cette saison. Derrière Tresoldi et Romeo Vermant, Ivan Leko dispose de deux attaquants qui le devancent actuellement dans la hiérarchie, mais le jeune Suisse devrait régulièrement avoir sa chance en championnat, en Coupe et sur la scène européenne.

De Mario Frick à Ivan Leko

Ceux qui voient Andrej Vasovic uniquement comme un attaquant de surface se trompent. Avec son mètre 87, il possède évidemment un excellent profil dans les seize mètres, mais il y ajoute une mobilité surprenante.

Il attaque constamment la profondeur, protège très bien son ballon et sait parfaitement où les espaces vont se créer. Devant le but, il fait également preuve d'un calme remarquable. Là où beaucoup de jeunes attaquants se précipitent, Andrej Vasovic choisit généralement la meilleure solution.

Chez les équipes de jeunes suisses, il était aussi réputé pour son professionnalisme. Les séances vidéo supplémentaires, les entraînements individuels de finition et le travail physique faisaient partie de sa routine. C'est d'ailleurs l'une des principales raisons qui expliquent la confiance que le Club de Bruges place en lui.

Ses origines serbes ont également façonné sa mentalité. Andrej Vasovic a expliqué avoir grandi avec la culture footballistique serbe, basée sur la combativité, le caractère et la mentalité de gagnant, tout en bénéficiant en Suisse d'une excellente formation tactique et d'une grande discipline. Cette combinaison fait de lui un profil particulièrement intéressant.

Mario Frick a également joué un rôle majeur dans son développement. L'entraîneur du FC Lucerne, ancien attaquant de haut niveau et international du Liechtenstein, avait rapidement décelé son énorme potentiel, mais ne lui a jamais fait de cadeaux. Il lui demandait constamment davantage d'intensité sans ballon, plus de pressing et une présence accrue dans le rectangle. Le jeune attaquant a appris à influencer un match pendant 90 minutes, même lorsqu'il ne touchait pas le ballon.

Cette méthode a porté ses fruits. Durant la seconde partie de saison, Andrej Vasovic a énormément progressé. Son efficacité offensive s'est améliorée, tout comme son travail défensif et sa discipline tactique. Il est ainsi devenu l'une des révélations du championnat suisse.

Au Club de Bruges, on estime qu'Ivan Leko est le coach idéal pour accélérer encore sa progression. Le technicien croate est réputé pour faire grandir les jeunes joueurs sur les plans physique, tactique et mental. Il exige un pressing intense, beaucoup de mouvements sans ballon et une éthique de travail irréprochable, des domaines dans lesquels Andrej Vasovic peut encore franchir plusieurs paliers.

Le jeune attaquant a également confirmé son sens du but avec les équipes nationales de jeunes suisses, où il s'est imposé comme l'un des attaquants les plus dangereux de sa génération chez les U19.

Un attaquant pour aujourd'hui... et surtout pour demain

Au Club de Bruges, personne ne pense qu'Andrej Vasovic est déjà prêt à être titulaire chaque semaine. Mais le club ne souhaite pas non plus le cantonner au Club NXT. L'objectif est de l'intégrer régulièrement au noyau A afin qu'il accumule progressivement de l'expérience au plus haut niveau.

Cette stratégie s'inscrit parfaitement dans la philosophie des Blauw en Zwart. Le club ne veut pas seulement former les jeunes talents, mais aussi leur offrir de véritables opportunités lorsqu'ils sont prêts.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
KV Courtrai
Andrej Vasovic

Plus de news

Courtrai fonce sur une piste aussi suivie par Charleroi

Courtrai fonce sur une piste aussi suivie par Charleroi

23:10
Roméo Lavia franchit enfin un cap important à Chelsea, Xabi Alonso souligne son importance

Roméo Lavia franchit enfin un cap important à Chelsea, Xabi Alonso souligne son importance

23:50
Menée rapidement au score par Westerlo, l'Union déroule en deuxième période (1-5)

Menée rapidement au score par Westerlo, l'Union déroule en deuxième période (1-5)

22:51
Une grosse demi-heure pour la première de Tielemans à Manchester United, les fans emballés

Une grosse demi-heure pour la première de Tielemans à Manchester United, les fans emballés

23:30
Le Cercle Bruges passe à côté d'un renfort, malgré une offre de 4 millions d'euros

Le Cercle Bruges passe à côté d'un renfort, malgré une offre de 4 millions d'euros

22:11
"Un match qu'on devait toujours gagner" : la déception de Vincent Euvrard après Standard - Cercle de Bruges Interview

"Un match qu'on devait toujours gagner" : la déception de Vincent Euvrard après Standard - Cercle de Bruges

21:40
2
Doublé d'Ayensa, d'autres Rouches dans le dur : les notes du Standard après le partage face au Cercle Analyse

Doublé d'Ayensa, d'autres Rouches dans le dur : les notes du Standard après le partage face au Cercle

21:00
2
Clement et Hayen poursuivent leur parcours en League Cup, non sans difficultés

Clement et Hayen poursuivent leur parcours en League Cup, non sans difficultés

21:50
Satisfait de l'accord avec DAZN, Georges-Louis Bouchez veut revoir la gouvernance du football belge

Satisfait de l'accord avec DAZN, Georges-Louis Bouchez veut revoir la gouvernance du football belge

21:20
3
Coup de froid à Sclessin : le Standard, puni en fin de match, perd ses premiers "bêtes" points face au Cercle

Coup de froid à Sclessin : le Standard, puni en fin de match, perd ses premiers "bêtes" points face au Cercle

20:14
Un jeune Louvaniste dans le viseur du champion des Pays-Bas

Un jeune Louvaniste dans le viseur du champion des Pays-Bas

20:00
Le dénouement de la saga ? Romelu Lukaku aurait donné son feu vert au projet du Fenerbahçe

Le dénouement de la saga ? Romelu Lukaku aurait donné son feu vert au projet du Fenerbahçe

20:30
12
Genk se déforce mais cible trois profils bien précis

Genk se déforce mais cible trois profils bien précis

19:00
Un match et déjà le nouveau chouchou du Club de Bruges ? Le Jan Breydel a scandé son nom

Un match et déjà le nouveau chouchou du Club de Bruges ? Le Jan Breydel a scandé son nom

10:30
Un ancien meilleur buteur de Pro League bientôt dans un club du subtop espagnol ?

Un ancien meilleur buteur de Pro League bientôt dans un club du subtop espagnol ?

19:30
Mons prolonge l'un de ses cadres jusqu'en 2028

Mons prolonge l'un de ses cadres jusqu'en 2028

18:30
Un Marseille sans le sou sur la piste d'un attaquant gantois

Un Marseille sans le sou sur la piste d'un attaquant gantois

18:00
Le Standard a manqué de fonds pour attirer l'un des transferts anderlechtois de l'été

Le Standard a manqué de fonds pour attirer l'un des transferts anderlechtois de l'été

17:30
4
Ivan Leko dérangé par la situation du Club de Bruges : "J'attends septembre avec impatience"

Ivan Leko dérangé par la situation du Club de Bruges : "J'attends septembre avec impatience"

09:00
Genk va s'offrir un international passé par la RAAL

Genk va s'offrir un international passé par la RAAL

16:30
Lionel Messi endeuillé

Lionel Messi endeuillé

17:00
Anderlecht prolonge l'un de ses jeunes talents, et presque héros de l'Euro U17, pour trois ans

Anderlecht prolonge l'un de ses jeunes talents, et presque héros de l'Euro U17, pour trois ans

15:30
1
Encore une recrue pour le RWDM qui s'offre un milieu offensif

Encore une recrue pour le RWDM qui s'offre un milieu offensif

16:00
Un joueur de la RAAL en partance pour un géant marocain ?

Un joueur de la RAAL en partance pour un géant marocain ?

15:00
12 millions d’euros : le Club de Bruges boucle le deuxième plus gros transfert de son histoire

12 millions d’euros : le Club de Bruges boucle le deuxième plus gros transfert de son histoire

10:36
Le Cercle à Sclessin, un mauvais souvenir à évacuer d'entrée pour le Standard, qui lance sa saison ce samedi

Le Cercle à Sclessin, un mauvais souvenir à évacuer d'entrée pour le Standard, qui lance sa saison ce samedi

14:20
Une cible d'Anderlecht va-t-elle rejoindre Orel Mangala à Getafe ?

Une cible d'Anderlecht va-t-elle rejoindre Orel Mangala à Getafe ?

14:40
Encore loin d'être à 100%...et pourtant : le Club de Bruges lance le championnat par une victoire

Encore loin d'être à 100%...et pourtant : le Club de Bruges lance le championnat par une victoire

07/08
Un ancien joueur de Pro League se rapproche du PSG

Un ancien joueur de Pro League se rapproche du PSG

13:30
Énorme surprise : Liverpool va se faire prêter un cadre du Barça

Énorme surprise : Liverpool va se faire prêter un cadre du Barça

12:30
"De 25 millions d'euros à neuf millions" : Marc Wilmots confirme le redressement du Standard

"De 25 millions d'euros à neuf millions" : Marc Wilmots confirme le redressement du Standard

11:00
Un club de Ligue 1 et un club de Serie A se disputent un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise

Un club de Ligue 1 et un club de Serie A se disputent un ancien buteur de l'Union Saint-Gilloise

11:30
La patte Antoine Sibierski : un joueur prêté par Anderlecht interdit d'affronter les Mauves

La patte Antoine Sibierski : un joueur prêté par Anderlecht interdit d'affronter les Mauves

10:00
Un renfort de Premier League au KV Malines ? Un accord a été trouvé

Un renfort de Premier League au KV Malines ? Un accord a été trouvé

09:30
Gianni Infantino de nouveau visé par une polémique : une affaire embarrassante refait surface

Gianni Infantino de nouveau visé par une polémique : une affaire embarrassante refait surface

08:30
1
Proche du PSG, un Diable Rouge était suivi de très près par le Barça et le Bayern

Proche du PSG, un Diable Rouge était suivi de très près par le Barça et le Bayern

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 1
FC Bruges FC Bruges 3-0 KV Courtrai KV Courtrai
Standard Standard 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 1-5 Union SG Union SG
STVV STVV 1-1 Lommel SK Lommel SK
La Gantoise La Gantoise 13:30 KV Malines KV Malines
Charleroi Charleroi 16:00 OH Louvain OH Louvain
Zulte Waregem Zulte Waregem 16:00 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 18:30 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Antwerp Antwerp 19:15 SK Beveren SK Beveren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved