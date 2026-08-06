Ce nouveau joueur du Club de Bruges pourrait devenir l’une des révélations de Pro League

Le Club de Bruges a décidé de miser gros sur Andrej Vasovic. Considéré comme l’un des grands talents de sa génération (2007), il pourrait déjà obtenir du temps de jeu cette saison. L’avant-centre de 18 ans est arrivé chez les Blauw en Zwart cet été.

Le Club de Bruges n'a pas simplement recruté un attaquant supplémentaire avec Andrej Vasovic. L'attaquant suisse de 18 ans, d'origine serbe, est considéré depuis plusieurs années comme l'un des plus grands talents offensifs de Suisse. Derrière Nicolò Tresoldi et Romeo Vermant, il devrait être le troisième attaquant dans la hiérarchie cette saison et grappiller ses premières minutes avec l'équipe première. Au Club de Bruges, on est convaincu qu'il possède le potentiel pour devenir, à terme, un numéro neuf complet.

Un talent qui a explosé sur le tard

Vasovic a grandi en Suisse et a été formé au FC Baar, à Zug 94, puis au FC Lucerne. Longtemps considéré comme un grand espoir, il n'a véritablement explosé que la saison dernière.

En début de saison, il n'a reçu que peu d'opportunités avec l'équipe première de Lucerne. Mais au fil des mois, la situation a complètement changé. À partir du printemps, il s'est mis à marquer avec une régularité impressionnante. Au total, il a inscrit sept buts en Super League suisse, un excellent bilan pour un joueur de 18 ans qui n'était pourtant pas titulaire en début d'exercice.

Cette progression fulgurante a rapidement attiré l'attention de plusieurs clubs étrangers. Le Club de Bruges a agi rapidement en déboursant environ six millions d'euros pour l'attirer au Jan Breydel. Pour le FC Lucerne, il s'agit de l'un des plus gros transferts sortants de son histoire.

Fait marquant, le Club de Bruges ne le considère pas comme un joueur qui devra patienter plusieurs saisons avant d'éclore. En interne, le club estime qu'il doit déjà obtenir du temps de jeu avec l'équipe première cette saison. Derrière Tresoldi et Romeo Vermant, Ivan Leko dispose de deux attaquants qui le devancent actuellement dans la hiérarchie, mais le jeune Suisse devrait régulièrement avoir sa chance en championnat, en Coupe et sur la scène européenne.





De Mario Frick à Ivan Leko

Ceux qui voient Andrej Vasovic uniquement comme un attaquant de surface se trompent. Avec son mètre 87, il possède évidemment un excellent profil dans les seize mètres, mais il y ajoute une mobilité surprenante.

Il attaque constamment la profondeur, protège très bien son ballon et sait parfaitement où les espaces vont se créer. Devant le but, il fait également preuve d'un calme remarquable. Là où beaucoup de jeunes attaquants se précipitent, Andrej Vasovic choisit généralement la meilleure solution.

Chez les équipes de jeunes suisses, il était aussi réputé pour son professionnalisme. Les séances vidéo supplémentaires, les entraînements individuels de finition et le travail physique faisaient partie de sa routine. C'est d'ailleurs l'une des principales raisons qui expliquent la confiance que le Club de Bruges place en lui.

Ses origines serbes ont également façonné sa mentalité. Andrej Vasovic a expliqué avoir grandi avec la culture footballistique serbe, basée sur la combativité, le caractère et la mentalité de gagnant, tout en bénéficiant en Suisse d'une excellente formation tactique et d'une grande discipline. Cette combinaison fait de lui un profil particulièrement intéressant.

Mario Frick a également joué un rôle majeur dans son développement. L'entraîneur du FC Lucerne, ancien attaquant de haut niveau et international du Liechtenstein, avait rapidement décelé son énorme potentiel, mais ne lui a jamais fait de cadeaux. Il lui demandait constamment davantage d'intensité sans ballon, plus de pressing et une présence accrue dans le rectangle. Le jeune attaquant a appris à influencer un match pendant 90 minutes, même lorsqu'il ne touchait pas le ballon.

Cette méthode a porté ses fruits. Durant la seconde partie de saison, Andrej Vasovic a énormément progressé. Son efficacité offensive s'est améliorée, tout comme son travail défensif et sa discipline tactique. Il est ainsi devenu l'une des révélations du championnat suisse.

Au Club de Bruges, on estime qu'Ivan Leko est le coach idéal pour accélérer encore sa progression. Le technicien croate est réputé pour faire grandir les jeunes joueurs sur les plans physique, tactique et mental. Il exige un pressing intense, beaucoup de mouvements sans ballon et une éthique de travail irréprochable, des domaines dans lesquels Andrej Vasovic peut encore franchir plusieurs paliers.

Le jeune attaquant a également confirmé son sens du but avec les équipes nationales de jeunes suisses, où il s'est imposé comme l'un des attaquants les plus dangereux de sa génération chez les U19.

Un attaquant pour aujourd'hui... et surtout pour demain

Au Club de Bruges, personne ne pense qu'Andrej Vasovic est déjà prêt à être titulaire chaque semaine. Mais le club ne souhaite pas non plus le cantonner au Club NXT. L'objectif est de l'intégrer régulièrement au noyau A afin qu'il accumule progressivement de l'expérience au plus haut niveau.

Cette stratégie s'inscrit parfaitement dans la philosophie des Blauw en Zwart. Le club ne veut pas seulement former les jeunes talents, mais aussi leur offrir de véritables opportunités lorsqu'ils sont prêts.