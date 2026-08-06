"Ce sera très compliqué au PAOK" : Giulian Biancone se montre prudent avant d'affronter la formation grecque

Giulian Biancone s'est longuement confié au micro de Sudinfo avant la rencontre entre le PAOK et Anderlecht de ce jeudi soir. La nouvelle recrue des Mauves connaît bien l'adversaire grec, puisqu'il l'a affronté à maintes reprises lorsqu'il évoluait à l'Olympiacos.

Après être venus à bout d'Hammarby au deuxième tour préliminaire de l'Europa League, les Mauves s'apprêtent désormais à affronter la formation grecque du PAOK au troisième tour préliminaire. Le match aller, qui se tiendra ce soir à 19h45, devrait être tout sauf facile pour les Bruxellois.

Giulian Biancone en sait quelque chose : "Avec l’Olympiacos, je viens de jouer le PAOK dix fois en trois ans ! Ce choc entre l’Olympiacos et le PAOK, c’est l’une des plus grandes rivalités du pays entre Athènes et Thessalonique. Ce sera très compliqué au PAOK ce jeudi, dans un stade extrêmement chaud et face à une équipe très compacte."

"Il s’agit d’une formation avec beaucoup de mecs expérimentés et désormais coachée par un tout nouvel entraîneur, l’Italien Alessio Lisci (40 ans). Giannis Konstantélias, leur numéro dix, sera à surveiller de près. Il excelle entre les lignes. Cela dit, ne me comprenez pas mal : le PAOK est tout à fait prenable. Nous devrons aller là-bas en confiance, en sachant que nous avons la chance de jouer le retour à domicile", a-t-il ajouté.

L'ambiance au Lotto Park

Face à Hammarby lors du match retour, une bonne ambiance était au rendez-vous. De quoi impressionner le nouveau défenseur d'Anderlecht ? "J’ai vraiment kiffé ! Je ne vais pas dire que j’étais impressionné, car j’ai connu de toutes grosses ambiances au Vélodrome contre Marseille, au Parc des Princes face au PSG, à Geoffroy-Guichard contre Saint-Étienne et dans de nombreux stades en Grèce ou en Europe, mais ce qu’on a ressenti en deuxième mi-temps contre Hammarby était vraiment très fort."

Lire aussi… Le dénouement de la saga ? Romelu Lukaku aurait donné son feu vert au projet du Fenerbahçe›

"Je sais que les dernières années ont été compliquées pour les fans d’Anderlecht, mais ils doivent continuer comme ça et comprendre que nous avons besoin les uns des autres. C’est du donnant-donnant. On va tout donner pour eux et j’espère qu’ils donneront tout pour nous", a-t-il conclu.