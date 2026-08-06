Chancel Mbemba a trouvé un nouveau défi à l’étranger : il ne rejoindra donc, sans surprise, pas Anderlecht

Chancel Mbemba rejoint Al-Diriyah, en Arabie saoudite. L’ancien Mauve ne fera donc pas son retour à Bruxelles cette saison. Il était de toute façon compliqué pour les Bruxellois de réellement le faire revenir.

Le RSC Anderlecht a été lié à plusieurs reprises ces derniers mois à un retour de Chancel Mbemba. L'été dernier, un retour semblait un temps possible, mais le Congolais avait finalement choisi de rejoindre le LOSC Lille. Il fallait donc éventuellement attendre cet été.

Le contrat de Mbemba avec les Dogues n'a pas été prolongé à l'issue de la saison. Anderlecht pouvait donc tenter une nouvelle fois de faire revenir son ancien défenseur, même si l'opération s'annonçait compliquée. Antoine Sibierski s'était d'ailleurs penché sérieusement sur le dossier dès le mois de mai.

Pas de gros coup pour Antoine Sibierski

Il faut reconnaître que cela aurait constitué un énorme coup pour Antoine Sibierski de réussir à rapatrier Chancel Mbemba comme premier grand renfort. Le défenseur central congolais conserve une valeur importante sur le marché et reste également très apprécié des supporters anderlechtois.

À 31 ans, Mbemba possède toujours une belle valeur marchande selon Transfermarkt. Il était toutefois rapidement apparu que ses exigences salariales risquaient de poser problème. C'est finalement ce qui a empêché un retour : les demandes financières du joueur étaient trop élevées.

Mbemba rejoint finalement l'Arabie saoudite

Après des passages à Newcastle, Porto, Marseille et Lille, le défenseur a finalement choisi de poursuivre sa carrière en Arabie saoudite, où il s'est engagé avec Al-Diriyah. Le club a officialisé son arrivée sur ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram.



