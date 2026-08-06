Didier Deschamps est entré en discussion avec un club saoudien, mais...

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Didier Deschamps est entré en discussion avec un club saoudien, mais...
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Libre de tout contrat après la fin de son aventure de 14 ans avec l’équipe de France, Didier Deschamps intéresserait le club saoudien d’Al-Ahli. RMC Sport révèle que des discussions ont eu lieu entre le technicien français et la formation d’Arabie saoudite.

Les discussions entre l'ancien sélectionneur des Bleus et Al-Ahli ne devraient toutefois pas se conclure positivement. Didier Deschamps ne devrait pas accepter la proposition saoudienne.

L’une des difficultés vient du processus de décision en Arabie saoudite, où les démarches prennent plus de temps qu’en Europe. Plusieurs personnes doivent donner leur accord et le PIF, le fonds d’investissement saoudien, a souvent son mot à dire.

Didier Deschamps a déjà reconnu avoir été en contact avec une équipe d'Arabie saoudite

Didier Deschamps avait reconnu une approche d'un club saoudien en novembre 2025 dans l'émission Téléfoot de TF1 : "J’ai pu avoir des contacts, pas spécialement avec eux. Je ne vais pas citer de nom mais ils savent ma situation."

Le Français de 57 ans veut peut-être aussi prendre son temps avant de retrouver un défi. Se lancer directement dans un nouveau défi après une si longue période à la tête de l'équipe de France serait loin d'être une mince affaire. D'autant plus que le travail de sélectionneur ou de coach en club n'est pas totalement similaire. Seul l'avenir nous dira ce qu'il décidera.

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