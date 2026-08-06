Gianni Infantino propose au Maroc d’organiser la finale du Mondial 2030 en échange d’un soutien aux élections

Gianni Infantino serait prêt à organiser la finale de la Coupe du monde 2030 au Maroc en échange du soutien du pays lors des prochaines élections présidentielles de la FIFA, selon The Times. Le match pourrait ainsi se jouer au Grand Stade Hassan II de Casablanca, qui doit encore être construit.

Alors que la Coupe du monde 2026 est terminée depuis moins d’un mois, le Mondial 2030 est déjà évoqué. Celui-ci sera coorganisé par le Portugal, l’Espagne et le Maroc. À l’occasion du centenaire de la première Coupe du monde (1930), trois matchs auront également lieu en Amérique du Sud (Uruguay, Argentine et Paraguay).

Madrid ou Casablanca pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2030 ?

Concernant le stade où se tiendra la finale, aucune officialisation n’a encore été faite. Il existe cependant deux grandes candidatures. L’Espagne propose le Santiago Bernabéu du Real Madrid, tandis que le Maroc propose le Grand Stade Hassan II, un stade de 115 000 places qui n’est pas encore construit.

La destination la plus probable pour accueillir cette finale semble être Madrid. Mais le président de la FIFA, Gianni Infantino, proposerait d’organiser la finale au Maroc si le pays lui apporte son soutien lors des prochaines élections présidentielles de la FIFA, qui auront lieu en mars… au Maroc.

La position de Gianni Infantino fragilisée

Le Maroc acceptera-t-il cette offre ? On l’ignore pour l’instant. Il est cependant certain d’une chose : Gianni Infantino sent que sa position est fragilisée. Son projet de vente des parts de la Coupe du monde a clairement eu un impact très négatif sur son image. Nombreux sont ceux qui appellent à sa démission.



Récemment, par exemple, la légende portugaise Luís Figo a rédigé une lettre ouverte demandant son départ. "Je pourrais écrire 10 000 mots sur les problèmes de la FIFA. Mais la solution tient en trois mots : Infantino doit partir", a-t-il notamment écrit.